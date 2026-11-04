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Vefatının Ardından İlk Doğum Günü: Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı Unutmadı

Vefatının Ardından İlk Doğum Günü: Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı Unutmadı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 14:22
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Kanbolat Görkem Arslan 11 Şubat 2026'da 45 yaşında hayatını kaybetmişti. 4 Kasım, ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk doğum günüydü. Poyraz Karayel’de birlikte rol aldıkları yakın dostu Celil Nalçakan bu tarihi unutmadı. Nalçakan, Instagram’dan Arslan’la bir fotoğrafını paylaşıp “Seni çok özlüyorum” diye yazdı.

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Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın 46. yaş gününde yürek burkan bir paylaşım yaptı.

Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın 46. yaş gününde yürek burkan bir paylaşım yaptı.

Çemberimde Gül Oya, Ezel, Bir Deli Rüzgar ve Poyraz Karayel gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü, şubat ayında sanat dünyasını yasa boğmuştu. Oyuncunun ekranlardaki son işi ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi olmuştu.

4 Kasım, sevilen oyuncunun doğum günüydü. Poyraz Karayel'de birlikte rol aldığı ve sonrasında çok yakın arkadaş olduğu Celil Nalçakan, bu tarihi unutmadı. Nalçakan, Instagram hesabından Arslan'la birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşıp duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az,

İçimde hasretin tarifsiz.

İyi ki doğdun canım kardeşim.

Seni çok özlüyorum.'

Celil Nalçakan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Celil Nalçakan, vefat haberinin ardından da yakın arkadaşı için birçok paylaşım yapmıştı. Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat gecesi Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmıştı. İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Arslan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Acı haberin duyulmasının ardından Celil Nalçakan, Arslan'la son mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü paylaşıp 'Bana bunu nasıl yaparsın?' yazmıştı. Ertesi gün ise eski bir fotoğraflarıyla arkadaşının ani vefatına duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirmişti.

Poyraz Karayel ekibi de sevilen oyuncuyu unutmamış, vefatının ardından bir araya gelerek Kanbolat Görkem Arslan'ı anmıştı. Dizide partnerliğini yapan Emel Çölgeçen de duygusal bir mesajla veda etmişti. Arslan'ın eşi ise vefatın 32. gününde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı.

Aradan aylar geçse de Nalçakan'ın doğum günü notu, iki dostun bağının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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