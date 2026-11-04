Vefatının Ardından İlk Doğum Günü: Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı Unutmadı

Celil Nalçakan, vefat haberinin ardından da yakın arkadaşı için birçok paylaşım yapmıştı. Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat gecesi Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmıştı. İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Arslan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Acı haberin duyulmasının ardından Celil Nalçakan, Arslan'la son mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü paylaşıp 'Bana bunu nasıl yaparsın?' yazmıştı. Ertesi gün ise eski bir fotoğraflarıyla arkadaşının ani vefatına duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirmişti.

Poyraz Karayel ekibi de sevilen oyuncuyu unutmamış, vefatının ardından bir araya gelerek Kanbolat Görkem Arslan'ı anmıştı. Dizide partnerliğini yapan Emel Çölgeçen de duygusal bir mesajla veda etmişti. Arslan'ın eşi ise vefatın 32. gününde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı.

Aradan aylar geçse de Nalçakan'ın doğum günü notu, iki dostun bağının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.