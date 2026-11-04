Vefatının Ardından İlk Doğum Günü: Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı Unutmadı
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Kanbolat Görkem Arslan 11 Şubat 2026'da 45 yaşında hayatını kaybetmişti. 4 Kasım, ünlü oyuncunun vefatından sonraki ilk doğum günüydü. Poyraz Karayel’de birlikte rol aldıkları yakın dostu Celil Nalçakan bu tarihi unutmadı. Nalçakan, Instagram’dan Arslan’la bir fotoğrafını paylaşıp “Seni çok özlüyorum” diye yazdı.
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın 46. yaş gününde yürek burkan bir paylaşım yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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