11.11 Alışveriş Günü: Moda, Teknoloji ve Kozmetikte Sezonun Öne Çıkanları

Takvimde dört rakamın yan yana geldiği 11 Kasım, son yıllarda dünyanın en büyük online alışveriş günlerinden biri hâline gelerek yıl sonu alışveriş sezonunun ilk büyük durağı olarak takvimlerdeki yerini aldı.

11.11'in en dikkat çekici özelliği, farklı kategorilerdeki fırsatları tek bir günde bir araya getirmesi. Kış gardırobunu tamamlamak, uzun süredir beklenen teknoloji ürününü almak ya da bakım rutinini yenilemek isteyenler, 11.11 indirimleri Hepsiburada sayfasında moda, teknoloji ve kozmetik başta olmak üzere pek çok kategorideki seçenekleri inceleyebilir.

Bu yazıda 11.11 alışverişini daha keyifli ve verimli hâle getirmek için üç popüler kategoride sezonun öne çıkan ürünlerine ve seçim yaparken işe yarayacak ipuçlarına göz atıyoruz.