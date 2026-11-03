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Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Oldu

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 17:51
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Rıdvan Dilmen, 'Emre Belözoğlu Fenerbahçemizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim.' diyerek Belözoğlu kararını duyurdu.

HT Spor'un aktardığına göre, Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu arasında resmi imzaların bu akşam yapılacak görüşmelerin ardından atılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı belli oldu

İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından takımı milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet eden Fenerbahçe, kalıcı çözüm için Sergio Conceição isminde mutabakata varmıştı. Portekizli çalıştırıcı imza için İstanbul'a davet edilmişti.

Ancak HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığına göre görüşmeler son düzlükte tıkandı. Conceição'nun sözleşme şartlarına ilişkin taleplerini değiştirmesi ve maaş beklentisini yükseltmesi, taraflar arasındaki el sıkışmanın önüne geçti.

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler yerli teknik direktör listesini yeniden masaya yatırdı. Listenin favorisi ise kulübün eski kaptanı ve şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu olmuştu.

Rıdvan Dilmen X'te yaptığı paylaşımda Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. HT Spor ise Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu arasındaki resmi imzaların bu akşam yapılacak görüşmelerin ardından atılacağını duyurdu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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