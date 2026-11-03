Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Oldu

İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından takımı milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet eden Fenerbahçe, kalıcı çözüm için Sergio Conceição isminde mutabakata varmıştı. Portekizli çalıştırıcı imza için İstanbul'a davet edilmişti.

Ancak HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığına göre görüşmeler son düzlükte tıkandı. Conceição'nun sözleşme şartlarına ilişkin taleplerini değiştirmesi ve maaş beklentisini yükseltmesi, taraflar arasındaki el sıkışmanın önüne geçti.

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler yerli teknik direktör listesini yeniden masaya yatırdı. Listenin favorisi ise kulübün eski kaptanı ve şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu olmuştu.

Rıdvan Dilmen X'te yaptığı paylaşımda Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. HT Spor ise Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu arasındaki resmi imzaların bu akşam yapılacak görüşmelerin ardından atılacağını duyurdu.