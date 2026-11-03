Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Oldu
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Rıdvan Dilmen, 'Emre Belözoğlu Fenerbahçemizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim.' diyerek Belözoğlu kararını duyurdu.
HT Spor'un aktardığına göre, Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu arasında resmi imzaların bu akşam yapılacak görüşmelerin ardından atılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı belli oldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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