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Oyun Karakterini Seç, Seni Sana Anlatalım!

Oyun Karakterini Seç, Seni Sana Anlatalım!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 14:01

Senin için bazı oyun karakterleri yarattık ve bunlar hem seninle, hem de yaşamınla ilgili bazı ipuçları barındırıyorlar! İyisi mi gel bizim için bir oyun karakteri seç ve biz de seni sana anlatalım!

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seç bakalım!

Senin içinde gerçek bir savaşçı yatıyor!

Sen bu dünyaya mücadele etmek, kendi kanatlarınla uçmaya gelmişsin. Hayatın sana sunduğu zorlukları görüp, her zaman gardını ona göre takınıyorsun. Kafanda dönüp duran ihtimallerin her biri için bir de çözümün var. Ancak seni en çok yoran durum da bu. Haksızlığa asla gelemiyorsun, üstelik konu seninle alakalı olmasa bile! Her şeyin yanında belki de en çok bu özelliğin insanların sana hayran olmasını sağlıyor. Seninle kanlı bıçaklı olan düşmanların dahi seni içten içe taktir ediyorlar. Sevdiklerinleyken ise yelkenleri bir anda suya indiriyor, adeta zırhını çıkartıp bir köşeye bırakıyorsun. Kısacası sen kendin için olduğu kadar sevdiklerin için de mücadeleye devam ediyorsun.

Senin ruhunda bir kaşif var!

Dünyaya bir kez geldik, neden sunduğu şeyleri denemeden gidelim ki! Sen koleksiyoncusun ama bunların tümü maddi şeylerden oluşmuyor. İnsan, anı, duygu... Deneyimlenebilecek her güzel ve heyecan verici şeyi denemek senin kanında var. Yeni ihtimaller bazen biraz gözünü korkutsa da işin sonunda çoğunlukla bunlara balıklama atlıyor, en kötü ihtimalle aklında hep yer edecek bir tecrübeyle bunlardan ayrılıyorsun. Çevreni dahi harekete geçmeye iten enerjin ise neredeyse hiç bitmiyor. Dünyayı gezmek, derin denizlere dalmak, ekstrem sporlar yapmak biliyoruz ki hayallerinden yalnızca birkaçı. Gerçi sende bu keşfetme arzusu olduğu sürece çok uzun bir süre hayal olarak kalmayıp gerçeğe dönüşüverirler ya neyse!

Sen yorgunsun!

Sadece bedenen var olan bir yorgunluktan bahsetmiyoruz. Hayatın enerjini çektiği dönemlerinden geçtiği aşikar. Ancak yine de her yeni güne halledilecek sorumlulukların bilincinde başlıyor, tüm yorgunluğuna ve yoğunluğuna rağmen bunların birini bile aksatmadan her işini hallediyorsun. Üstelik sadece kendi rutinin de değil, çevrendekilerin de yardımına koştuğun oluyor. Senin için modern bir savaşçı desek yanlış da olmaz. Kendi ayakların üzerinde durabilmenin verdiği hazzı ne kadar sevdiğini biliyoruz ancak bazen birazcık yardım istemenin de hiç yanlış bir tarafı yok.

Sen hayatının iplerini eline almaya çalışıyorsun!

Belki iş, belki okul, belki de bambaşka bir uğraşın var ancak kafandaki en büyük yeri bir şekilde kendi düzenini kurmak oluşturuyor. Bu uğurda çok çalışıyor ve emek de sarf ediyorsun. Günün sonunda yorgun düşsen de seni ayakta tutan düşünce de tam olarak bu oluyor. Kendini şehrin keşmekeşinde sıkışmış gibi hissettiğini, bazen 'acaba etrafımdaki herkes NPC mi?' diye düşündüğünü tahmin etmek de zor değil. Çevrendekilere dahi ilham olan azmin ve kararlılığın hiç eğlenmediğin anlamına da gelmiyor. Senin motton sıkı çalış sıkı partile!

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