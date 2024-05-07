Oyun Karakterini Seç, Seni Sana Anlatalım!
Oyun Karakterini Seç, Seni Sana Anlatalım!
Senin için bazı oyun karakterleri yarattık ve bunlar hem seninle, hem de yaşamınla ilgili bazı ipuçları barındırıyorlar! İyisi mi gel bizim için bir oyun karakteri seç ve biz de seni sana anlatalım!
Hazırsan başlayalım!
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Seç bakalım!
Senin içinde gerçek bir savaşçı yatıyor!
Senin ruhunda bir kaşif var!
Sen yorgunsun!
Sen hayatının iplerini eline almaya çalışıyorsun!
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