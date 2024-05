Oyun Karakterini Seç, Seni Sana Anlatalım!

Sen bu dünyaya mücadele etmek, kendi kanatlarınla uçmaya gelmişsin. Hayatın sana sunduğu zorlukları görüp, her zaman gardını ona göre takınıyorsun. Kafanda dönüp duran ihtimallerin her biri için bir de çözümün var. Ancak seni en çok yoran durum da bu. Haksızlığa asla gelemiyorsun, üstelik konu seninle alakalı olmasa bile! Her şeyin yanında belki de en çok bu özelliğin insanların sana hayran olmasını sağlıyor. Seninle kanlı bıçaklı olan düşmanların dahi seni içten içe taktir ediyorlar. Sevdiklerinleyken ise yelkenleri bir anda suya indiriyor, adeta zırhını çıkartıp bir köşeye bırakıyorsun. Kısacası sen kendin için olduğu kadar sevdiklerin için de mücadeleye devam ediyorsun.