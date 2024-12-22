2024’te Devamlı Yaptığın Yemeği Tahmin Ediyoruz!
2024’te Devamlı Yaptığın Yemeği Tahmin Ediyoruz!
Mutfakta en çok hangi tarifle haşır neşirsin? 2024 boyunca en çok yaptığın yemeği bu testle tahmin ediyoruz! Hemen soruları çöz, sonucunu öğren ve mutfağın yıldız yemeğini bul!
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1. Mutfakta ne kadar vakit geçiriyorsun?
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2. Bir misafir geldiğinde ona ne hazırlarsın?
3. Yemek tariflerini nereden buluyorsun?
4. Yemek yaparken hangi malzemeleri mutlaka kullanırsın?
5. Sence yemek yaparken en önemli şey nedir?
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6. En çok hangi öğün için yemek yapıyorsun?
7. Bu dünya mutfaklarından hangisi favorin peki?
8. Son olarak yemek yaparken başına en çok ne gelir?
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Izgara Tavuk ve Sebze!
Ev Yapımı Lahmacun!
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