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2024’te Devamlı Yaptığın Yemeği Tahmin Ediyoruz!

etiket 2024’te Devamlı Yaptığın Yemeği Tahmin Ediyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 20:01

Mutfakta en çok hangi tarifle haşır neşirsin? 2024 boyunca en çok yaptığın yemeği bu testle tahmin ediyoruz! Hemen soruları çöz, sonucunu öğren ve mutfağın yıldız yemeğini bul!

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1. Mutfakta ne kadar vakit geçiriyorsun?

2. Bir misafir geldiğinde ona ne hazırlarsın?

3. Yemek tariflerini nereden buluyorsun?

4. Yemek yaparken hangi malzemeleri mutlaka kullanırsın?

5. Sence yemek yaparken en önemli şey nedir?

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6. En çok hangi öğün için yemek yapıyorsun?

7. Bu dünya mutfaklarından hangisi favorin peki?

8. Son olarak yemek yaparken başına en çok ne gelir?

Domates Soslu Makarna!

Domates Soslu Makarna!

2024 boyunca mutfağında pratik ve doyurucu bir yemek olan makarna başrolde! İşten ya da günlük koşturmacadan sonra hızlıca karnını doyurmak istediğin için domates soslu makarna senin kurtarıcın olmuş. Üstelik çok malzeme gerektirmeyen bu tarif, damak tadına da hitap ediyor. Ekstra peynir veya baharatlarla lezzeti zenginleştirmeyi seviyorsun. Kolaylığı seviyor ama lezzetten de ödün vermiyorsun!

Izgara Tavuk ve Sebze!

Izgara Tavuk ve Sebze!

2024 yılında mutfağının yıldızı sağlıklı ve doyurucu olan tavuk ve sebze! Hem pratik hem de besleyici olan bu tarif, senin vazgeçilmezin olmuş. Bol baharatla zenginleştirdiğin tavuğun yanında, pişirdiğin sebzelerle dengeli bir tabak hazırlıyorsun. Misafir ağırlarken de bu yemeği yapmaktan çekinmiyorsun çünkü hem göz doyuruyor hem de lezzet garantili!

Ev Yapımı Lahmacun!

Ev Yapımı Lahmacun!

Mutfağın 2024 yıldızı: lahmacun! Hamur yoğurmayı ve yemek yapmayı bir ritüele dönüştüren sen, özenli tariflerinle gurme mutfak tadında yemekler hazırlıyorsun. Lahmacun senin için sadece bir yemek değil, bir sanat! Hamurun incecik açılmasını ve harcın tam kıvamında olmasını sağlamak senin uzmanlık alanın. Ailenden ve arkadaşlarından sıkça “Ellerine sağlık!” sözlerini duyman da kaçınılmaz.

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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