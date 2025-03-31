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Bir X Kullanıcısının Volkan Konak Hakkındaki Paylaşımı "Kurtarılabilir miydi?" Dedirtti

Bir X Kullanıcısının Volkan Konak Hakkındaki Paylaşımı "Kurtarılabilir miydi?" Dedirtti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 12:46

Bir anda yere yığılan birini gördüğümüzde panikliyoruz, başına üşüşüyoruz ama ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyoruz. Hele ki bu olay, toplumun sevilen isimlerinden biriyle ilgiliyse içimizdeki keşkeler daha da büyüyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın kaybıyla ilgili bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım, işte tam da bu nedenle yürek burktu. Çünkü o paylaşım sadece bir ağıt değil, aynı zamanda bir uyarıydı. “Bunu bilseydik belki de farklı olurdu” dedirten cümlelerle doluydu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Volkan Konak İskele’de verdiği bir konser sırasında sahnede aniden fenalaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Volkan Konak İskele’de verdiği bir konser sırasında sahnede aniden fenalaştı.

00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının, yapılan tüm müdahalelere rağmen 00.42’de hayatını kaybettiği bildirildi biliyorsunuz ki.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, olay yerinde ilk yardım yapılmadığına dair çok sayıda yorum yer aldı.

Detaylara burada yer vermiştik 👇🏻

İşte tam da bu konunun konuşulduğu esnada bir X kullanıcısı "İlk Yardımın ABC'sini" gündeme taşıdı.

İşte tam da bu konunun konuşulduğu esnada bir X kullanıcısı "İlk Yardımın ABC'sini" gündeme taşıdı.
twitter.com

'Heimlich manevrası bile öğrenmiş bir millet olarak hala ilk yardımın ABC’sinin bilinmemesi çok üzücü.

ABC adını İng başharflerinden alıyor: (A)irway, (B)reathing ve (C)irculation. Yani havayolu, solunum ve dolaşım.

Basit gelebilir ama bu yazdıklarım çoğu zaman hayat kurtarıcı oluyor:

Böyle pat diye yığılan bilinci kapalı birini gördüğünüzde 30 kişi başına üşüşüp vah vah tüh tüh yapmayın, kaldırıp oturtmaya, su içirmeye, kolunu kolonya ile ovmaya kalkmayın. “Doktor var mı” “İlk Yardım bilen var mı” çevreye sorulacak ilk sorular. Bir kişi de ambulans bulmakla görevlendirilmeli. Sükunetini koruyan biri yanına otursun, durumu değerlendirsin ve ABC yapsın:

A-İlk iş ağzını ve havayolunu incelemek, başı hafif geriye atmak ve çenesini kaldırarak ağzın açılmasını sağlamak.

B-Daha sonra solunum değerlendirilmeli, göğüs inip kalkıyor mu, kulağınızı ağzına yaklaştırarak hava çıkıp çıkmadığını anlayabilirsiniz

C-Ve dolaşımı değerlendirmek. Nabız bakmak zor bir şey değil, 2-3 parmağınızı birleştirin, gırtlağı yana ittirecek şekilde 1 cm kadar bastırın, şah damarını elinizin altında hissedebilirsiniz (hatta şu anda kendinize yapın ve nabzınızı en güçlü nerede hissettiğinizi bulun)

Hasta solumuyor, nabız alamadınız, yapılacak ilk iş göğsünün ortasına, sternum dediğimiz yassı kemiğe elinizin yan tarafıyla şiddetle yumruk atmak. Ne yumruğu diyebilirsiniz ama bu basit hareket sanki elektrik şoku verilmiş gibi bazen kalbin tekrar çalışmasını sağlıyor.

Bu aşamadan sonra kardiyopulmoner resüsitasyon yani kalp masajı ve ağızdan ağıza solunum var. Bunlar biraz daha karmaşık ve bilen birinin yapması önemli. Ama en basite indirgeyerek söylüyorum; filmlerde gördüğünüz gibi kibar kibar değil, göğüs kafesi 5 cm inip kalkacak güçte masaj yapmak. Eğer tek kişiyseniz 30 kere masaj yapın 2 kere ağzına hava üfleyin. Arada nabzı kontrol edin, kalp çalışmaya başladıysa masajı sonlandırmak gerekiyor.

ABC, 2-3 dk süren ama doktor, ambulans gelene kadar hastaya yeni bir şans verecek bir uygulama; lütfen öğrenin.

Volkan Konak'a rahmet ve tüm sevdiklerine sonsuz sabır diliyorum.'

sözleriyle 'Acaba Volkan Konak kurtarılabilir miydi' diye pek çok kişiye düşündürttü.

İlk yardımda ABC'yi bilmek sadece bilgi değil, doğrudan hayata müdahaledir.

İlk yardımda ABC'yi bilmek sadece bilgi değil, doğrudan hayata müdahaledir.

İlk yardımda ABC, bir kişinin bilinci kapalıyken uygulanması gereken en kritik adımları temsil eder. İngilizce kökenli bu üç harf, Airway (hava yolu), Breathing (solunum) ve Circulation/Compression (dolaşım/basınç) anlamına gelir. Öncelikle kişinin hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilmeli, bunun için baş hafifçe geriye yatırılarak çene yukarı kaldırılmalıdır.

Daha sonra nefes alıp almadığı anlaşılmaya çalışılır; göğsün inip kalkıp kalkmadığına bakılır, ya da ağızdan gelen hava hissedilmeye çalışılır. Son olarak ise, dolaşım değerlendirilir: şah damarına birkaç parmakla hafifçe bastırarak nabız hissedilmeye çalışılır ya da kişinin ellerinde/derisinde renk değişimi olup olmadığına dikkat edilir.

Eğer kişi solumuyorsa ve nabız alınamıyorsa, zaman kaybetmeden göğüs kemiğine kuvvetli bir yumruk atmak, kalbin tekrar çalışmasını sağlayabilir.

Eğer kişi solumuyorsa ve nabız alınamıyorsa, zaman kaybetmeden göğüs kemiğine kuvvetli bir yumruk atmak, kalbin tekrar çalışmasını sağlayabilir.

Bu ilk ve hızlı müdahaleden sonra, kalp masajı ve suni solunum devreye girer. Kalp masajı, sadece filmlerdeki gibi hafifçe bastırmakla olmaz göğüs kafesi 5-6 cm aşağı inecek kadar güçlü yapılmalıdır. 30 kompresyon + 2 nefes döngüsü ile müdahaleye devam edilir. Eğer yardım edecek biri varsa, ondan hemen bir defibrilatör (AED) getirmesini istemek hayati önem taşır çünkü bu cihaz, kalbi durduran ritmi keserek tekrar başlatabilir. 

Defibrilatör gelene kadar CPR’a devam edilmeli, kişi tepki vermeye başlarsa yan pozisyona alınarak bilinci takip edilmelidir. İlk yardım bilgisi, sadece bir “bilgi” değil; birinin hayatı ile ölüm arasında duran, gerçek bir refleks olmalı. Belki de en acı olanı, çoğu insanın bu hayati refleksi henüz öğrenmemiş olması…

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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