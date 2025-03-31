Bir X Kullanıcısının Volkan Konak Hakkındaki Paylaşımı "Kurtarılabilir miydi?" Dedirtti
Bir X Kullanıcısının Volkan Konak Hakkındaki Paylaşımı "Kurtarılabilir miydi?" Dedirtti
Bir anda yere yığılan birini gördüğümüzde panikliyoruz, başına üşüşüyoruz ama ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyoruz. Hele ki bu olay, toplumun sevilen isimlerinden biriyle ilgiliyse içimizdeki keşkeler daha da büyüyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın kaybıyla ilgili bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım, işte tam da bu nedenle yürek burktu. Çünkü o paylaşım sadece bir ağıt değil, aynı zamanda bir uyarıydı. “Bunu bilseydik belki de farklı olurdu” dedirten cümlelerle doluydu.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Volkan Konak İskele’de verdiği bir konser sırasında sahnede aniden fenalaştı.
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İşte tam da bu konunun konuşulduğu esnada bir X kullanıcısı "İlk Yardımın ABC'sini" gündeme taşıdı.
İlk yardımda ABC'yi bilmek sadece bilgi değil, doğrudan hayata müdahaledir.
Eğer kişi solumuyorsa ve nabız alınamıyorsa, zaman kaybetmeden göğüs kemiğine kuvvetli bir yumruk atmak, kalbin tekrar çalışmasını sağlayabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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