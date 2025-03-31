Bir X Kullanıcısının Volkan Konak Hakkındaki Paylaşımı "Kurtarılabilir miydi?" Dedirtti

İlk yardımda ABC, bir kişinin bilinci kapalıyken uygulanması gereken en kritik adımları temsil eder. İngilizce kökenli bu üç harf, Airway (hava yolu), Breathing (solunum) ve Circulation/Compression (dolaşım/basınç) anlamına gelir. Öncelikle kişinin hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilmeli, bunun için baş hafifçe geriye yatırılarak çene yukarı kaldırılmalıdır.

Daha sonra nefes alıp almadığı anlaşılmaya çalışılır; göğsün inip kalkıp kalkmadığına bakılır, ya da ağızdan gelen hava hissedilmeye çalışılır. Son olarak ise, dolaşım değerlendirilir: şah damarına birkaç parmakla hafifçe bastırarak nabız hissedilmeye çalışılır ya da kişinin ellerinde/derisinde renk değişimi olup olmadığına dikkat edilir.