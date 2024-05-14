Metacritic'e Göre Tüm Zamanların En İyi 100 Oyunundan Kaçını Oynadın?
Metacritic'e Göre Tüm Zamanların En İyi 100 Oyunundan Kaçını Oynadın?
Oyun değerlendirmeleriyle öne çıkan ve bu konuda neredeyse otorite kabul edilen Metacritic'e göre tüm zamanların en iyi 100 oyunundan sen kaçını oynadın?
Hazırsan işaretlemeye başla da oyun tutkunun boyutunu görelim!
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İşaretlemeye başla!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Daha birkaç fırın ekmek yemen lazım!
Yolu neredeyse yarılamışsın!
Oyun kültürüne hayran kaldık!
Karşımızda gerçek bir efsane var!
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