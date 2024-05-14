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Metacritic'e Göre Tüm Zamanların En İyi 100 Oyunundan Kaçını Oynadın?

Metacritic'e Göre Tüm Zamanların En İyi 100 Oyunundan Kaçını Oynadın?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 13:31

Oyun değerlendirmeleriyle öne çıkan ve bu konuda neredeyse otorite kabul edilen Metacritic'e göre tüm zamanların en iyi 100 oyunundan sen kaçını oynadın?

Hazırsan işaretlemeye başla da oyun tutkunun boyutunu görelim!

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İşaretlemeye başla!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Daha birkaç fırın ekmek yemen lazım!

Oyunlarla aran yok diyemeyiz ama en azından 'efsanelere' pek de ilgi duymadığın açık. Oyun tarihine damga vurmuş klasiklerden pek azını oynamışsın. Ama işe iyi tarafından bak, bu efsaneler efsanesi oyunların her biri onları keşfetmeni bekliyor!

Yolu neredeyse yarılamışsın!

Tüm efsaneleri yalayıp yutmuşsun diyemeyiz ama azmine hayran kaldık. Oyun kültürünün temellerini gayet sağlam attığın açık. Şimdi sırada oynadıklarının yanına oynanmayı bekleyen diğer harika oyunları eklemek var!

Oyun kültürüne hayran kaldık!

Sen klasik olsun, modern olsun iyi oyundan kesinlikle anlıyorsun! Elbette favori türlerin var ancak farklı türlere ve deneyimlere de kapın açık. Listeyi tamamlamaya da hayli yakınsın üstelik. Ha gayret oyuncu!

Karşımızda gerçek bir efsane var!

Buyur, tacını düşürmüşsün.👑 Açıkçası senin oyun bilgini ve kültürünü ne kadar övsek eksik kalır zira sen tüm efsaneleri adeta hatmetmişsin! Ne tür ayırmışsın ne yıl, 'iyi' olan ne varsa muhakkak kıyısından köşesinden de olsa içinde bulunmuşsun. Ne diyelim, sırrını bize de öğret!

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