Metacritic'e Göre Tüm Zamanların En İyi 100 Oyunundan Kaçını Oynadın?

Buyur, tacını düşürmüşsün.👑 Açıkçası senin oyun bilgini ve kültürünü ne kadar övsek eksik kalır zira sen tüm efsaneleri adeta hatmetmişsin! Ne tür ayırmışsın ne yıl, 'iyi' olan ne varsa muhakkak kıyısından köşesinden de olsa içinde bulunmuşsun. Ne diyelim, sırrını bize de öğret!