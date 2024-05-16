Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Fotoğraflardan Hangisinin Gerçek Hangisinin Oyun Olduğunu Anlayabilecek misin?

Fotoğraflardan Hangisinin Gerçek Hangisinin Oyun Olduğunu Anlayabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 13:01

Oyun dünyası gerçek hayatla aradaki mesafeyi grafik manasında her geçen gün daha da azaltırken haliyle insanın da bi' kafası karışmıyor değil! Peki sen bu fotoğraflardan hangisinin gerçek olduğunu, hangisinin bir oyundan alındığını bulabilecek misin?

Gözüne güvenen böyle gelsin, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım!

1. Başlayalım!

2. 🤔

2. 🤔

3. 👇

3. 👇

4. Çıta yükseliyor...

4. Çıta yükseliyor...

5. Valla bizim kafamız çorba oldu bile!

5. Valla bizim kafamız çorba oldu bile!
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sizce?

6. Sizce?

7. 👀

7. 👀

8. Sona yaklaşıyoruz.

8. Sona yaklaşıyoruz.

9. Ha gayret!

9. Ha gayret!

10. Nihayet son sorudayız!

10. Nihayet son sorudayız!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Führerin

#7 last of us hatırladigim kadariyla