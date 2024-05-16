Fotoğraflardan Hangisinin Gerçek Hangisinin Oyun Olduğunu Anlayabilecek misin?
Fotoğraflardan Hangisinin Gerçek Hangisinin Oyun Olduğunu Anlayabilecek misin?
Oyun dünyası gerçek hayatla aradaki mesafeyi grafik manasında her geçen gün daha da azaltırken haliyle insanın da bi' kafası karışmıyor değil! Peki sen bu fotoğraflardan hangisinin gerçek olduğunu, hangisinin bir oyundan alındığını bulabilecek misin?
Gözüne güvenen böyle gelsin, başlayalım!
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1. Başlayalım!
2. 🤔
3. 👇
4. Çıta yükseliyor...
5. Valla bizim kafamız çorba oldu bile!
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6. Sizce?
7. 👀
8. Sona yaklaşıyoruz.
9. Ha gayret!
10. Nihayet son sorudayız!
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#7 last of us hatırladigim kadariyla