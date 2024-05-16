Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Tüm Oyuncular Bu Oyunu Beklemiş!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Tüm Oyuncular Bu Oyunu Beklemiş!
Yepyeni bir hafta ve yepyeni oyunlarımız var! 2024 oyuncular için şimdiden harika bir sene olurken yeni ve harika oyunlar da gelmeye devam ediyor. Peki bu sırada dünya neler oynuyor?
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1. Lider bu hafta koltuğunu geri aldı.
2. Yılın beklenen oyunu listeyi altüst ederek ikinciliğe oturdu.
3. Listenin ilk üçündeki bir diğer oynaması ücretsiz oyun da Apex Legends.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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