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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Tüm Oyuncular Bu Oyunu Beklemiş!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Tüm Oyuncular Bu Oyunu Beklemiş!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 10:46

Yepyeni bir hafta ve yepyeni oyunlarımız var! 2024 oyuncular için şimdiden harika bir sene olurken yeni ve harika oyunlar da gelmeye devam ediyor. Peki bu sırada dünya neler oynuyor?

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1. Lider bu hafta koltuğunu geri aldı.

1. Lider bu hafta koltuğunu geri aldı.

Zaman zaman çıkan yeni oyunların etkisiyle listelerde biraz geriye düşse de kendisini bu zamana dek hep ilk beşte gördüğümüz CS2 geçtiğimiz hafta ikinci sıradaydı. Oynaması tamamen ücretsiz oyun bu hafta yeniden liderliğe yükselerek alışık olduğu yeri kapmayı başardı.

2. Yılın beklenen oyunu listeyi altüst ederek ikinciliğe oturdu.

2. Yılın beklenen oyunu listeyi altüst ederek ikinciliğe oturdu.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz çıkışıyla hepimizi şaşırtan Hades 2 ilk oyunun da üstüne koyarak oyuncuları şimdiden mest etmeyi başardı. Henüz erken erişim aşamasında olan oyun 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

3. Listenin ilk üçündeki bir diğer oynaması ücretsiz oyun da Apex Legends.

3. Listenin ilk üçündeki bir diğer oynaması ücretsiz oyun da Apex Legends.

Oyun dünyasının tecrübeli ekiplerinden Respawn Entertainment'ın ellerinden çıkan ve oynaması tamamen ücretsiz olan battle royale oyunu hem takım yapısı, hem de hızlı oynanışı ile kendini tür içinde ayrı bir yere konumlandırıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Steam Deck

  • V Rising

  • Helldivers 2

  • Stellaris

  • Dota 2

  • Gray Zone Warfare

  • Naraka: Bladepoint

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