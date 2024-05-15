Epic Games Store'un Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpuçları ve İhtimaller
Epic Games Store'un Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpuçları ve İhtimaller
Epic Games Store'un gizemli bedavası geri döndü! Ardından ne çıkacağını merakla beklediğimiz gizemli oyunun ne olabileceğini ve ipuçlarını birlikte inceleyelim.
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Epic Games Store'un bedava oyunlarını seviyor, gizemli bedava oyunlarına ise bayılıyoruz!
Epic Games Store geçtiğimiz günlerde gizemli bedava oyunun ne olabileceğine dair paylaştığı bir ipucu ile heyecanımızı daha da perçinlemişti.
Epic Games Store'un gizemli bedava oyununun ne olabileceği konusunda en güçlü tahmin Watch Dogs Legion.
Oyuncuların tahminlerinde öne çıkan bir diğer oyun ise Ghostwire: Tokyo.
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