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Epic Games Store'un Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpuçları ve İhtimaller

Epic Games Store'un Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpuçları ve İhtimaller

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 01:24

Epic Games Store'un gizemli bedavası geri döndü! Ardından ne çıkacağını merakla beklediğimiz gizemli oyunun ne olabileceğini ve ipuçlarını birlikte inceleyelim.

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Epic Games Store'un bedava oyunlarını seviyor, gizemli bedava oyunlarına ise bayılıyoruz!

Epic Games Store'un bedava oyunlarını seviyor, gizemli bedava oyunlarına ise bayılıyoruz!

Bu zamana kadar bedava oyunlarının yanına bilhassa özel günlerde gizemli bedavalar da sıkıştırmayı pek bir seven Epic Games Store'un bu gizemli bedava oyunlarının ardından pek çok kez AAA kalitesinde harika oyunlar çıktı. Haliyle oyuncular olarak gizemli bedavalara karşı daha bir ilgiliyiz.

Epic Games Store geçtiğimiz günlerde gizemli bedava oyunun ne olabileceğine dair paylaştığı bir ipucu ile heyecanımızı daha da perçinlemişti.

Epic Games Store'un gizemli bedava oyununun ne olabileceği konusunda en güçlü tahmin Watch Dogs Legion.

Epic Games Store'un gizemli bedava oyununun ne olabileceği konusunda en güçlü tahmin Watch Dogs Legion.

Kendimizi sisteme karşı savaşan bir hacker grubunun içinde bulduğumuz oyun hem renk paleti hem de tema olarak elimizdeki ipucu ile hayli uyuşuyor. Epic Games Store'un serinin ilk iki oyununu da daha önce ücretsiz verdiğini hatırlatalım.

Oyuncuların tahminlerinde öne çıkan bir diğer oyun ise Ghostwire: Tokyo.

Oyuncuların tahminlerinde öne çıkan bir diğer oyun ise Ghostwire: Tokyo.

Bizleri insanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu ve sokaklarda ruhların kol gezdiği bir Tokyo'ya götüren oyunumuz da tıpkı Watchdogs Legion gibi hem renk paleti hem de bize ipucunda sunulan görselle uyum sağlayan temalara sahip. Epic Games Store'un oyunu daha öncesinde iki kez daha bedava dağıttığını hatırlatmadan da geçmeyelim.

Eldeki en güçlü tahminler bunlarken sizin tahmininiz ne? Buyurun yorumlara!

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