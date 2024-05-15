Epic Games Store'un Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpuçları ve İhtimaller

Bizleri insanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu ve sokaklarda ruhların kol gezdiği bir Tokyo'ya götüren oyunumuz da tıpkı Watchdogs Legion gibi hem renk paleti hem de bize ipucunda sunulan görselle uyum sağlayan temalara sahip. Epic Games Store'un oyunu daha öncesinde iki kez daha bedava dağıttığını hatırlatmadan da geçmeyelim.

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