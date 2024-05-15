Red Dead Redemption 2 ve Çok Daha Fazlası PlayStation Plus Kataloğuna Ekleniyor

PlayStation Plus kullanıcılarının ek bir ücret ödemeden oynayabilecekleri oyunlar arasına dahil olan Red Dead Redemption 2 daha öncesinde de sistemde yer alıyordu ancak bir dönem kütüphaneden kaldırılmıştı. Rockstar Games'in çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala büyük ilgiyle karşılanan oyunu bu ay PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz oynayabilecekleri oyunlardan.