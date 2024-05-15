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Red Dead Redemption 2 ve Çok Daha Fazlası PlayStation Plus Kataloğuna Ekleniyor

Red Dead Redemption 2 ve Çok Daha Fazlası PlayStation Plus Kataloğuna Ekleniyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 20:31

PlayStation Plus kataloğu genişlemeye devam ediyor. Yarıladığımız mayıs ayında Red Dead Redemption 2 ve beraberinde 12 oyun daha PlayStation Plus kataloğuna ekleniyor.

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PlayStation Plus kullanıcılarına pek çok avantaj sağlasa da bunların en dikkat çekeni şüphesiz abonelere sunulan ücretsiz oyunlar.

PlayStation Plus kullanıcılarına pek çok avantaj sağlasa da bunların en dikkat çekeni şüphesiz abonelere sunulan ücretsiz oyunlar.

Farklı abonelik kategorilerinde kullanıcılarına geniş bir oyun kataloğu sunan PlayStation Plus her ay yeni oyunları da sistemin kütüphanesine dahil etmeye devam ediyor.

Mayıs ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenecek yeni oyunlar da belli olmuşken bunların en dikkat çekeni şüphesiz Red Dead Redemption 2.

Mayıs ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenecek yeni oyunlar da belli olmuşken bunların en dikkat çekeni şüphesiz Red Dead Redemption 2.

PlayStation Plus kullanıcılarının ek bir ücret ödemeden oynayabilecekleri oyunlar arasına dahil olan Red Dead Redemption 2 daha öncesinde de sistemde yer alıyordu ancak bir dönem kütüphaneden kaldırılmıştı. Rockstar Games'in çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala büyük ilgiyle karşılanan oyunu bu ay PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz oynayabilecekleri oyunlardan.

Mayıs ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenecek diğer oyunlar ise şöyle;

Mayıs ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenecek diğer oyunlar ise şöyle;

PlayStation Plus Extra & Premium

  • Red Dead Redemption 2 | PS4 

  • Deceive Inc. | PS5 

  • The Sims 4 City Living | PS4 

  • Crime Boss: Rockay City | PS5 

  • The Settlers: New Allies | PS4 

  • Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

  • Cat Quest | PS4 

  • Cat Quest 2 | PS4 

  • The LEGO Movie 2 Videogame | PS4 

  • Watch Dogs | PS4

PlayStation Premium & Classics

  • 2Xtreme | PS4, PS5

  • G-Police | PS4, PS5

  • Worms Pinball | PS4, PS5

Oyunlar 21 Mayıs itibariyle sisteme dahil olacaklar.

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