Red Dead Redemption 2 ve Çok Daha Fazlası PlayStation Plus Kataloğuna Ekleniyor
Red Dead Redemption 2 ve Çok Daha Fazlası PlayStation Plus Kataloğuna Ekleniyor
PlayStation Plus kataloğu genişlemeye devam ediyor. Yarıladığımız mayıs ayında Red Dead Redemption 2 ve beraberinde 12 oyun daha PlayStation Plus kataloğuna ekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
PlayStation Plus kullanıcılarına pek çok avantaj sağlasa da bunların en dikkat çekeni şüphesiz abonelere sunulan ücretsiz oyunlar.
Mayıs ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenecek yeni oyunlar da belli olmuşken bunların en dikkat çekeni şüphesiz Red Dead Redemption 2.
Mayıs ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenecek diğer oyunlar ise şöyle;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın