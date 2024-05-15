Assassin's Creed Shadows'tan Kısa Film Tadında İlk Fragman Yayınlandı
Assassin's Creed Shadows'tan Kısa Film Tadında İlk Fragman Yayınlandı
Oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed'in sıradaki halkası Assassin's Creed Shadows için merakla beklenen ilk fragman nihayet yayınlandı. Fragman detaylarıyla da dikkat çekiyor.
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2022 yılında Assassin's Creed: Codename Red olarak duyurulan oyun hakkında Ubisoft neredeyse ser verip sır vermiyordu.
Assassin's Creed Shadows için merakla beklenen ilk fragman da nihayet karşımızda!
Peki Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak?
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