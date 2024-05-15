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Assassin's Creed Shadows'tan Kısa Film Tadında İlk Fragman Yayınlandı

Assassin's Creed Shadows'tan Kısa Film Tadında İlk Fragman Yayınlandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 19:41

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed'in sıradaki halkası Assassin's Creed Shadows için merakla beklenen ilk fragman nihayet yayınlandı. Fragman detaylarıyla da dikkat çekiyor.

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2022 yılında Assassin's Creed: Codename Red olarak duyurulan oyun hakkında Ubisoft neredeyse ser verip sır vermiyordu.

2022 yılında Assassin's Creed: Codename Red olarak duyurulan oyun hakkında Ubisoft neredeyse ser verip sır vermiyordu.

Birkaç gün öncesine kadar gerçek adını dahi bilmediğimiz oyun hakkında elimizdeki sınırlı bilgilerden belki de en önemlisi oyunun bizleri Feodal Japonya'ya götüreceği ve iki suikastçıyı başrole koyacağıydı.

Assassin's Creed Shadows için merakla beklenen ilk fragman da nihayet karşımızda!

Peki Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak?

Peki Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak?

PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak oyunumuz herhangi bir erteleme olmazsa 14 Kasım'da karşımızda olacak. Bunun yanında ön sipariş süreci de başlayan oyunun ülkemizdeki fiyatı ise 1,749 TL.

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