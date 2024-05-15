Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bağımsız Oyun Listeyi Altüst Etti
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bağımsız Oyun Listeyi Altüst Etti
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1. Listenin ilk sırası elbette Counter-Strike 2 için reverve.
2. Yeri baki CS2'nin ardından sürpriz çıkışıyla oyuncuların gündemine bomba gibi düşen Hades 2 oldu.
3. EA Sports FC 24'ün popülerliği yeni oyun gelene kadar hiç de bitecek gibi görünmüyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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