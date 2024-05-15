Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bağımsız Oyun Listeyi Altüst Etti

Bir zamanlar internet kafelerin ve arkadaş gruplarının vazgeçilmez oyunu olan Counter-Strike 1.5'ten beri çok şey değişse de popülerlik hep baki kaldı! Valve CS:GO'yu emekli edip bizleri Counter-Strike 2 ile tanıştırdığından beri ülkemizde ve global listede neredeyse her hafta liderlik koltuğunu kapan Counter-Strike 2 bu hafta da listenin ilk sırasında.