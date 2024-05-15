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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bağımsız Oyun Listeyi Altüst Etti

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bağımsız Oyun Listeyi Altüst Etti

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 18:43

Oyuncuların tercihlerini ve oyun dünyasının trendlerini takip etmek için Steam'in haftalık gelire göre en çok satan oyunlar listesi harika bir kaynak. Gelin bu hafta ülkemizdeki oyuncular en çok neler oynamışlar birlikte bir göz atalım.

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1. Listenin ilk sırası elbette Counter-Strike 2 için reverve.

1. Listenin ilk sırası elbette Counter-Strike 2 için reverve.

Bir zamanlar internet kafelerin ve arkadaş gruplarının vazgeçilmez oyunu olan Counter-Strike 1.5'ten beri çok şey değişse de popülerlik hep baki kaldı! Valve CS:GO'yu emekli edip bizleri Counter-Strike 2 ile tanıştırdığından beri ülkemizde ve global listede neredeyse her hafta liderlik koltuğunu kapan Counter-Strike 2 bu hafta da listenin ilk sırasında.

2. Yeri baki CS2'nin ardından sürpriz çıkışıyla oyuncuların gündemine bomba gibi düşen Hades 2 oldu.

2. Yeri baki CS2'nin ardından sürpriz çıkışıyla oyuncuların gündemine bomba gibi düşen Hades 2 oldu.

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve çok sevilen Hades'in ardından bizleri bu kez de Melinoe ile tanıştıran oyun henüz erken erişim aşamasında. Steam'de 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun geçtiğimiz haftaya göre üç basamak birden yükselerek ikinciliği gördü.

3. EA Sports FC 24'ün popülerliği yeni oyun gelene kadar hiç de bitecek gibi görünmüyor.

3. EA Sports FC 24'ün popülerliği yeni oyun gelene kadar hiç de bitecek gibi görünmüyor.

Bu hafta Hades 2'nin etkisiyle ikincilik koltuğunu devretmek zorunda kalan EA Sports FC 24 ülkemizdeki oyuncuların radarından asla çıkmıyor. Büyük indirim dönemleri haricinde de listenin neredeyse her zaman ilk beşi içinde gördüğümüz EA Sports FC 24 bakalım bu popülerliği daha ne kadar koruyacak?

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Manor Lords

  • Dota 2

  • Helldivers 2

  • Apex Legends

  • V Rising

  • Dying Light

  • Europe Universalis IV

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