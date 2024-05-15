Helldivers 2 Satış Rakamları Açıklandı: PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Oldu!
Helldivers 2 Satış Rakamları Açıklandı: PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Oldu!
Piyasaya sürülmesi ile birlikte milyonlarca oyuncuya erişen Helldivers 2'nin satış rakamları açıklandı.
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Sony, Helldivers 2'nin resmî satış rakamlarını açıkladı.
Helldivers 2, PlayStation'un en hızlı satan oyunu oldu.
Helldivers 2'nin başarısı beklenentileri aştı.
Helldivers 2, güncellenmeye ve gelişmeye devam ediyor.
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