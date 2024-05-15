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Helldivers 2 Satış Rakamları Açıklandı: PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Oldu!

Helldivers 2 Satış Rakamları Açıklandı: PlayStation'un En Hızlı Satan Oyunu Oldu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 18:31

Piyasaya sürülmesi ile birlikte milyonlarca oyuncuya erişen Helldivers 2'nin satış rakamları açıklandı.

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Sony, Helldivers 2'nin resmî satış rakamlarını açıkladı.

Sony, Helldivers 2'nin resmî satış rakamlarını açıkladı.
twitter.com

Helldivers 2, çıktığı günden bu yana toplamda 12 milyon kopya satmayı başardı. Arrowhead'in CEO'su Pilestedt, rakamların açıklanmasından sonra tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Helldivers 2, PlayStation'un en hızlı satan oyunu oldu.

Helldivers 2, PlayStation'un en hızlı satan oyunu oldu.

Helldivers 2, 12 haftalık süreçte toplamda 12 milyon kopya sayısını geçmeyi başardı. Bu durum da Helldivers 2'yi PlayStation markasının en hızlı satan oyunu yaptı. Bu tahtın önceki sahibi ise God of War Ragnarok olmuştu.

Helldivers 2'nin başarısı beklenentileri aştı.

Helldivers 2'nin başarısı beklenentileri aştı.

Sony'nin yayıncılığını üstlendiği Helldivers 2, beklentileri aşan bir oyun oldu. İlk oyunun kitlesi, belirli bir kesimden oyuncuya hitap ediyordu. Devam oyununda da benzer bir durum bekleyen geliştirici ekip, beklentilerin bir hayli üstüne çıkmayı başardı.

Helldivers 2, güncellenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Helldivers 2, güncellenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Servis oyunu mantığında olan Helldivers 2, yeni içerikler ve güncellemeler ile desteklenmeye devam ediyor. Gün geçtikçe daha fazla oyuncuya erişmeyi başaran yapım, bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

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