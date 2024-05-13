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Assassin’s Creed: Codename Red'in Adı ve İlk Fragman Tarihi Ortaya Çıktı

Assassin’s Creed: Codename Red'in Adı ve İlk Fragman Tarihi Ortaya Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 23:01

Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Assassin's Creed'in sıradaki oyunu Assassin’s Creed: Codename Red'in nihayet bir adı var! Oyunun ilk fragmanı için de tarih geldi.

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Bugüne dek Assassin's Creed Codename Red olarak anılan oyun 2022 yılında duyurulmuştu.

Bu zamana dek kod adıyla andığımız oyunumuzun resmi ismine nihayet vakıf olduk: Karşınızda Assassin's Creed Shadows!

Assassin's Creed Shadows'un ilk fragmanı için de fazla beklemeyeceğiz.

Assassin's Creed Shadows'un ilk fragmanı için de fazla beklemeyeceğiz.

Detayları birer birer ortaya dökülen Assassin's Creed Shadows hakkında çok daha fazlasını öğrenmemize imkan tanıyacak fragman 15 Mayıs TSİ 19:00'da karşımızda olacak.

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