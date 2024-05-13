Assassin’s Creed: Codename Red'in Adı ve İlk Fragman Tarihi Ortaya Çıktı
Assassin’s Creed: Codename Red'in Adı ve İlk Fragman Tarihi Ortaya Çıktı
Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Assassin's Creed'in sıradaki oyunu Assassin’s Creed: Codename Red'in nihayet bir adı var! Oyunun ilk fragmanı için de tarih geldi.
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Bugüne dek Assassin's Creed Codename Red olarak anılan oyun 2022 yılında duyurulmuştu.
Bu zamana dek kod adıyla andığımız oyunumuzun resmi ismine nihayet vakıf olduk: Karşınızda Assassin's Creed Shadows!
Assassin's Creed Shadows'un ilk fragmanı için de fazla beklemeyeceğiz.
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