Şükür Kavuşturana! Red Dead Redemption 14 Yılın Ardından PC Yolcusu Olabilir
Şükür Kavuşturana! Red Dead Redemption 14 Yılın Ardından PC Yolcusu Olabilir
Rockstar Games cephesinden gelen bazı sızıntılar bir efsanenin başlama noktası olan Red Dead Redemption'ın çıkışının ardından 14 yıl sonra PC'ye gelebileceğini gösteriyor.
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Red Dead Redemption 2 her ne kadar oyun dünyasını sallamış olsa da kendisi kadar meşhur olmayan, serinin ilk oyunu Red Dead Redemption'ı da unutmak mümkün değil.
Rockstar Games istemcisinde keşfedilen kodlar oyuncuları Red Dead Redemption'ın PC sürümü için heyecan yarattı.
Konuya ilişkin olarak ise henüz Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil.
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