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Şükür Kavuşturana! Red Dead Redemption 14 Yılın Ardından PC Yolcusu Olabilir

Şükür Kavuşturana! Red Dead Redemption 14 Yılın Ardından PC Yolcusu Olabilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 22:05

Rockstar Games cephesinden gelen bazı sızıntılar bir efsanenin başlama noktası olan Red Dead Redemption'ın çıkışının ardından 14 yıl sonra PC'ye gelebileceğini gösteriyor.

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Red Dead Redemption 2 her ne kadar oyun dünyasını sallamış olsa da kendisi kadar meşhur olmayan, serinin ilk oyunu Red Dead Redemption'ı da unutmak mümkün değil.

Red Dead Redemption 2 her ne kadar oyun dünyasını sallamış olsa da kendisi kadar meşhur olmayan, serinin ilk oyunu Red Dead Redemption'ı da unutmak mümkün değil.

2010 yılında yayınlanan oyun PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkışını gerçekleştirirken PC cephesini ise es geçmişti. Oyun sonrasında ise yenilenmiş sürümüyle PlayStation 4 ve Nintendo Switch için de çıkış yaptı.

Rockstar Games istemcisinde keşfedilen kodlar oyuncuları Red Dead Redemption'ın PC sürümü için heyecan yarattı.

Rockstar Games istemcisinde keşfedilen kodlar oyuncuları Red Dead Redemption'ın PC sürümü için heyecan yarattı.
twitter.com

Rockstar Games cephesinden aktardığı bilgiler ile tanınan bir Twitter kullanıcısının istemcide keşfettiği kodlar Red Dead Redemption'ın PC çıkışına dair kanıt niteliği taşıyor olabilir.

Konuya ilişkin olarak ise henüz Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil.

Konuya ilişkin olarak ise henüz Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil.

14 yıllık hasretin ardından PC oyuncularının da Red Dead Redemption'a kavuşup kavuşmayacağını elbette resmi duyuru ortaya koyacak ancak söylentiler dahi oyuncuları şimdiden heyecanlandırmaya yetti. Rockstar Games'i de çatısı altında bulunduran Take-Two'nun üç aylık kazanç raporunun açıklanacağı perşembe gününün de oyunun duyuru tarihi olabileceğine dair dedikodular dolaştığını belirtmekte yarar var.

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