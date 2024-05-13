Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali Başladı: İndirimler, Bedava Ögeler ve Çok Daha Fazlası!
Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali Başladı: İndirimler, Bedava Ögeler ve Çok Daha Fazlası!
Steam'de bu kez Sonsuz Oynanabilirlik Festivali zamanı! Bir hafta boyunca tekrar tekrar oynayabileceğimiz oyunlarda indirimler ve ücretsiz demoların yanında ücretsiz ögeler de bizleri bekliyor.
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Türk oyuncular olarak şu sıralar aramız biraz bozuk olsa da Steam'in farklı temalardaki festivalleri ve indirim dönemleri meşhur.
Steam bu kez de "Sonsuz Oynanabilirlik Festivali" ile karşımızda!
Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali boyunca ücretsiz ögeler de Puan Dükkanı kısmında bizleri bekliyor.
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