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Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali Başladı: İndirimler, Bedava Ögeler ve Çok Daha Fazlası!

Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali Başladı: İndirimler, Bedava Ögeler ve Çok Daha Fazlası!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 20:50

Steam'de bu kez Sonsuz Oynanabilirlik Festivali zamanı! Bir hafta boyunca tekrar tekrar oynayabileceğimiz oyunlarda indirimler ve ücretsiz demoların yanında ücretsiz ögeler de bizleri bekliyor.

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Türk oyuncular olarak şu sıralar aramız biraz bozuk olsa da Steam'in farklı temalardaki festivalleri ve indirim dönemleri meşhur.

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Büyük mevsimsel indirim dönemlerinin yanında farklı oyun türlerine adanmış özel festivallerle de karşımıza çıkan Steam bu festival dönemlerinde oyunculara yepyeni oyunları tanıma imkanı sunuyor.

Steam bu kez de "Sonsuz Oynanabilirlik Festivali" ile karşımızda!

Steam bu kez de "Sonsuz Oynanabilirlik Festivali" ile karşımızda!

Adıyla müsemma festivalde yüzlerce saatlik eğlence vadeden ve tekrar tekrar oynayabileceğiniz oyunlarda müthiş indirimlerin yanında ayrıca dört gözle beklediğimiz oyunlardan da ücretsiz demolar var. Kısacası oynayacak yeni bir şeyler arayanlar ve yeni oyunların nabzını tutmak isteyenler için festival kaçmayacak bir nimet.

Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali boyunca ücretsiz ögeler de Puan Dükkanı kısmında bizleri bekliyor.

Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali boyunca ücretsiz ögeler de Puan Dükkanı kısmında bizleri bekliyor.

Steam profili bir oyuncunun vitrinidir! Steam profilinizi renklendirebileceğiniz bir hareketli avatar çerçevesi ve avatarın yanında Steam sohbetlerinizde kullanabileceğiniz hareketli çıkartma da festival boyunca ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz ögeler.

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