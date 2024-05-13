Steam Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali Başladı: İndirimler, Bedava Ögeler ve Çok Daha Fazlası!

Adıyla müsemma festivalde yüzlerce saatlik eğlence vadeden ve tekrar tekrar oynayabileceğiniz oyunlarda müthiş indirimlerin yanında ayrıca dört gözle beklediğimiz oyunlardan da ücretsiz demolar var. Kısacası oynayacak yeni bir şeyler arayanlar ve yeni oyunların nabzını tutmak isteyenler için festival kaçmayacak bir nimet.