Efsane Oyun Serisinin 3 Oyunu Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu!
Efsane Oyun Serisinin 3 Oyunu Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu!
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Oyun dünyasının en tecrübeli stüdyolarından Bungie'nin geliştirdiği ve efsanesi yıllara meydan okuyan Marathon serisi Steam'deki yerini aldı.
Bungie orijinal üçlemenin Steam'e eklendiği haberini Twitter hesabı üzerinden bir de müjdeyle verdi.
Marathon üçlemesinin tüm oyunlarına Steam üzerinden ücretsiz kavuşabilirsiniz.
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