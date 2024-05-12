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Efsane Oyun Serisinin 3 Oyunu Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu!

Efsane Oyun Serisinin 3 Oyunu Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 13:09

Yeni haftaya başlamaya hazırlanırken bir bedava oyun haberi de Steam cephesinden geldi! Marathon üçlemesinin tüm oyunları Steam'de tamamen ücretsiz.

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Oyun dünyasının en tecrübeli stüdyolarından Bungie'nin geliştirdiği ve efsanesi yıllara meydan okuyan Marathon serisi Steam'deki yerini aldı.

Oyun dünyasının en tecrübeli stüdyolarından Bungie'nin geliştirdiği ve efsanesi yıllara meydan okuyan Marathon serisi Steam'deki yerini aldı.

İlk oyunuyla 1994 yılında oyuncuların karşısına çıkan köklü seri oyun dünyasının da sevilen klasikleri arasında yer alıyor.

Bungie orijinal üçlemenin Steam'e eklendiği haberini Twitter hesabı üzerinden bir de müjdeyle verdi.

Bungie orijinal üçlemenin Steam'e eklendiği haberini Twitter hesabı üzerinden bir de müjdeyle verdi.
twitter.com

1994-1996 yılları arasında çıkmış üç oyunun Steam'e eklendiğini duyuran Bungie hayranlara da yıllardır seriye verdikleri destek ve ilgileri için teşekkür etti.

Marathon üçlemesinin tüm oyunlarına Steam üzerinden ücretsiz kavuşabilirsiniz.

Marathon üçlemesinin tüm oyunlarına Steam üzerinden ücretsiz kavuşabilirsiniz.

Oyunların sayfalarına girdikten sonra burada yer alan 'Oyunu Oyna' butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ücretsiz bir biçimde ekleyebilir, dilediğiniz zaman ise indirerek oyuna başlayabilirsiniz. Serinin tüm oyunları PC'nin yanında Mac desteğine de sahip.

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