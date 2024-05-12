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Microsoft'tan Şaşırtan Hamle: Hellblade 2'yi PlayStation'a Getirmeyi Planlıyorlar!

Microsoft'tan Şaşırtan Hamle: Hellblade 2'yi PlayStation'a Getirmeyi Planlıyorlar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 11:01

Bu ay içerisinde çıkacak Hellblade 2, şimdiden PlayStation yolcusu gibi görünüyor.

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Microsoft, gelirlerini artırmak için PlayStation ile anlaşabilir.

Microsoft, gelirlerini artırmak için PlayStation ile anlaşabilir.

Maddi getirilerini yükseltmek isteyen Microsoft, bu ay çıkacak Hellblade 2'yi PlayStation 5 için piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu şekilde, oyunun satış rakamlarını artırarak daha fazla kâr edecek.

Daha önce Hi-Fi Rush gibi özel oyunlar da PlayStation'a gelmişti.

Daha önce Hi-Fi Rush gibi özel oyunlar da PlayStation'a gelmişti.

Microsoft, özel oyun politikasını değiştirerek birkaç oyunu PlayStation için piyasaya sürdü. Xbox tarafından PlayStation için açıklanan oyunlar ise Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded ve Pentiment olmuştu.

Microsoft, Hellblade 2 için hala düşünme sürecinde.

Microsoft, Hellblade 2 için hala düşünme sürecinde.

Hellblade 2'nin PlayStation 5 için çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmış değil. The Verge'ün haberine göre, Microsoft hala karar aşamasında. Bu sürecin ne zaman biteceği ise merak konusu.

Daha fazla detayı Showcase'de görebiliriz.

Daha fazla detayı Showcase'de görebiliriz.

9 Haziran tarihinde, Xbox tarafından gerçekleştirilecek bir sunum olacak. Bu sunum sırasında da yeni oyunlardan detaylar öğreneceğiz. Bu sunum esnasında Hellblade 2'nin kaderi hakkında bir duyuru da gelebilir.

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