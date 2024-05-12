Microsoft'tan Şaşırtan Hamle: Hellblade 2'yi PlayStation'a Getirmeyi Planlıyorlar!
Microsoft'tan Şaşırtan Hamle: Hellblade 2'yi PlayStation'a Getirmeyi Planlıyorlar!
Bu ay içerisinde çıkacak Hellblade 2, şimdiden PlayStation yolcusu gibi görünüyor.
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Microsoft, gelirlerini artırmak için PlayStation ile anlaşabilir.
Daha önce Hi-Fi Rush gibi özel oyunlar da PlayStation'a gelmişti.
Microsoft, Hellblade 2 için hala düşünme sürecinde.
Daha fazla detayı Showcase'de görebiliriz.
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