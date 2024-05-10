PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunu God of War Ragnarök Olabilir!
PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunu God of War Ragnarök Olabilir!
PlayStation özel oyunu olan God of War Ragnarök için PC iddiası ortaya atıldı. Hatta duyurunun da yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.
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2022 yılında PlayStation özel oyunu olarak çıktı.
2018 çıkışlı ilk God of War ise 2022'de PC oyuncularıyla buluşmuştu.
İddia ise güvenilir bir kaynaktan geliyor.
Özel oyun unvanındaki şimdilik son oyun Ghost of Tsushima.
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