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PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunu God of War Ragnarök Olabilir!

PC'ye Gelecek Bir Sonraki PlayStation Oyunu God of War Ragnarök Olabilir!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 21:21

PlayStation özel oyunu olan God of War Ragnarök için PC iddiası ortaya atıldı. Hatta duyurunun da yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. 

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2022 yılında PlayStation özel oyunu olarak çıktı.

2022 yılında PlayStation özel oyunu olarak çıktı.

9 Kasım 2022 tarihinde PlayStation özel oyunu olarak çıkan God of War: Ragnarök, Sony'nin bazı özel oyunları PC tarafına getirmeye başlamasıyla birlikte merakla beklenen oyunlardan birisi haline gelmişti.

2018 çıkışlı ilk God of War ise 2022'de PC oyuncularıyla buluşmuştu.

2018 çıkışlı ilk God of War ise 2022'de PC oyuncularıyla buluşmuştu.

İskandinav Mitolojisine dönen serinin ilk oyunu God of War, 2022 yılının Ocak ayında PC oyuncularıyla buluşmuş ve oldukça güzel geri dönüşler almıştı. Şimdi ise devam oyunu olan Ragnarök hakkında bazı iddialar ortaya atılmış durumda.

İddia ise güvenilir bir kaynaktan geliyor.

İddia ise güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Güvenilir kaynakları ve ortaya attığı iddiaları ile gündeme gelen billbil-kun, God of War Ragnarök'ün yakın bir zamanda PC için duyurulacağını iddia etti. Hatta duyurunun bu ay düzenlenecek olan PlayStation Showcase esnasında gelmesi planlanıyormuş.

Özel oyun unvanındaki şimdilik son oyun Ghost of Tsushima.

Özel oyun unvanındaki şimdilik son oyun Ghost of Tsushima.

PlayStation özel oyunu olarak çıkan ve 16 Mayıs tarihinde PC kullanıcıları ile buluşacak olan Ghost of Tsushima, Sony'nin PC tarafına getirdiği özel oyunların şimdilik son halkası. İlerleyen günlerde Ragnarök'ün PC tarafına gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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