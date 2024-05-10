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Kupa Avcılarının Korkulu Rüyası: Kazanması En Zor Platin Kupalar!

Kupa Avcılarının Korkulu Rüyası: Kazanması En Zor Platin Kupalar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 16:01

Platin kupa avcılarının korkulu rüyası olan 10 oyunu sizler için listeledik.

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10. Ninja Gaieden Sigma 2

10. Ninja Gaieden Sigma 2

Zorluğu ile ünlenmiş Ninja Gaiden serisi, kupa kazanmak isteyen oyuncuları bir hayli zorluyor. Eğer Ninja Gaiden Sigma 2'de platin kupa kazanmak isterseniz oyunu en az 7 kere bitirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte oyunun en yüksek zorluk seviyesinde de oyunu tamamlamanız gerekiyor. Ayırca tamamlamanız gereken 35 tane de online görev bulunuyor.

9. The Evil Within

9. The Evil Within

Sağlam bir korku oyunu olan Evil Within, bir o kadar korkutucu kupalara da sahip. Eğer bu yapımı platinlemek isterseniz, oyunu Akumu zorluk modunda tamamlamanız gerekiyor. Bu zorluk modunda en ufak bir hasar almanız bile ölmenize neden oluyor ve bir önceki kayıt noktasına dönüyorsunuz.

8. Super Meat Boy

8. Super Meat Boy

Super Meat Boy, sinir katsayılarınızı zorlayacak bir kupa gereksinimine sahip. Halihazırda zor olan oyun, platin kupa nedeniyle imkansız bir hale geliyor. Bu oyunda platin kupa kazanmak için tüm seviyeleri A+ notu ile tamamlamanız gerekiyor. Bunun yanında oyunun tüm seviyelerini hiç ölmeden tamamlamak gibi başarımlar da mevcut.

7. Crash Bandicoot 4: It's About Time

7. Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4, zor bir kupa serüvenine sahip. Eğer platin kupa kazanmak istiyorsanız oyunu %106 oranıyla tamamlamanız gerekiyor. Bu da neredeyse yapılabilecek her şeyi yapmak anlamına geliyor. Bunun yanında challenge kısımlarında da en iyi skoru elde etmeniz gerekiyor.

6. Devil May Cry 5

6. Devil May Cry 5

Devil May Cry 5, hack and slash türünün zirvesinde yer alan bir yapım. Eğer bu oyunu platinlemek isterseniz, zorlu saatler sizleri bekliyor demektir. Platin kupayı almak isteyen oyuncuların, Heaven or Hell zorluk seviyesinde tüm bölümleri S+ ile tamamlaması gerekiyor. Bu zorluk modunda, tek bir vuruş yemeniz durumunda ölüyorsunuz.

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5. Max Payne 3

5. Max Payne 3

Max Payne 3'ün platin kupasına göz koymuş oyuncular, oyunu birçok kez baştan sona bitirmek zorunda. Oyunu zor modda tamamladıktan sonra 'A New York Minute' modu açılıyor. Bu modu tamamladıktan sonra da bir üst zorluk seviyesi olan 'A New York Minute Hardcore' açılıyor. Bu zorluk modunda kayıt noktası bulunmuyor. Ayrıca kısıtlı bir süreniz bulunuyor ve ölürseniz en başa dönüyorsunuz. Bunu da tamamladıktan sonra platin yolunda büyük bir ilerleme kaydetmiş oluyorsunuz. 

4. Tetris Effect: Connected

4. Tetris Effect: Connected

Geleneksel Tetris oyununu alıp modern bir hale getiren Tetris Effect, kupa konusunda oldukça cimri. Eğer bu yapımda platin kupa kazanmak isterseniz oyunda bulunan her bölgede 'SS' notu almanız gerekiyor. Ayrıca tetris bloklarını 1 milyon defa yönlendir gibi grind odaklı kupalar da bulunuyor. 

3. Outlast 2

3. Outlast 2

Outlast 2, sizleri terletecek bir kupaya sahip. Platin kupayı kazanmak isteyen oyuncuların, en yüksek zorluk seviyesinde kameranın pilini değiştirmeden tamamlaması gerekiyor. En yüksek zorluk olan 'Insane' modunda ise herhangi bir kayıt noktası bulunmuyor ve ölürseniz en başa dönüyorsunuz.

2. Wolfenstein II: The New Colossus

2. Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein her ne kadar keyifli bir oyun olsa da platin kupa kazanmak isteyen oyuncuları bir cehennem bekliyor diyebilirim. Platin kupa için oyunu 'Mein Leben' zorluğunda tamamlamanız gerekiyor. Bu zorluk modu, sizden oyunu baştan sona ölmeden tamamlamanızı istiyor. Ayrıca bu zorluk seviyesinde kayıt seçeneği de bulunmuyor. Yani tek oturuşta en zor modda hiç ölmeden oyunu tamamlamanız gerekiyor.

1. Crypt of the NecroDancer

1. Crypt of the NecroDancer

Gelmiş geçmiş en zor platin kupa unvanına sahip olan Crypt of the Necrodancer, bu unvanın hakkını vermeyi başarıyor. Eğer oyunu platinlemek isterseniz minimum 50 kere baştan sona oynamanız ver yüzlerce saatinizi gömmeniz gerekiyor. Böyle bir sabrınız varsa da başka bir alanda kullanmanızı tavsiye ederim.

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