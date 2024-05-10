Kupa Avcılarının Korkulu Rüyası: Kazanması En Zor Platin Kupalar!
Kupa Avcılarının Korkulu Rüyası: Kazanması En Zor Platin Kupalar!
Platin kupa avcılarının korkulu rüyası olan 10 oyunu sizler için listeledik.
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10. Ninja Gaieden Sigma 2
9. The Evil Within
8. Super Meat Boy
7. Crash Bandicoot 4: It's About Time
6. Devil May Cry 5
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5. Max Payne 3
4. Tetris Effect: Connected
3. Outlast 2
2. Wolfenstein II: The New Colossus
1. Crypt of the NecroDancer
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