Kupa Avcılarının Korkulu Rüyası: Kazanması En Zor Platin Kupalar!

Sağlam bir korku oyunu olan Evil Within, bir o kadar korkutucu kupalara da sahip. Eğer bu yapımı platinlemek isterseniz, oyunu Akumu zorluk modunda tamamlamanız gerekiyor. Bu zorluk modunda en ufak bir hasar almanız bile ölmenize neden oluyor ve bir önceki kayıt noktasına dönüyorsunuz.