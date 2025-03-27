Daha Önce de Hz. Muhammed'e Hakaretten Cezaevine Giren Beyza Gürkan Yeniden Tutuklandı
Daha Önce de Hz. Muhammed'e Hakaretten Cezaevine Giren Beyza Gürkan Yeniden Tutuklandı
AKP’liler için sosyal medya hesabından ölüm çağrısında bulunan kadının fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Hz. Muhammed’e hakaretten cezaevine giden Beyza Gürkan olduğu anlaşıldı. Gürkan, tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.
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Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas’ta sosyal medya hesapları üzerinden Hz. Muhammed’e ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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