onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Daha Önce de Hz. Muhammed'e Hakaretten Cezaevine Giren Beyza Gürkan Yeniden Tutuklandı

Daha Önce de Hz. Muhammed'e Hakaretten Cezaevine Giren Beyza Gürkan Yeniden Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 13:29 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 14:16

AKP’liler için sosyal medya hesabından ölüm çağrısında bulunan kadının fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Hz. Muhammed’e hakaretten cezaevine giden Beyza Gürkan olduğu anlaşıldı. Gürkan, tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas’ta sosyal medya hesapları üzerinden Hz. Muhammed’e ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı.

Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas’ta sosyal medya hesapları üzerinden Hz. Muhammed’e ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı.

Hakkında işlem yapılan Gürkan 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girmişti. 

Gürkan’ın fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın