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Tasarım Harikası Olarak Biliniyor! Bu Bina Her Yağmur Yağdığında Müzik Çalıyor

Tasarım Harikası Olarak Biliniyor! Bu Bina Her Yağmur Yağdığında Müzik Çalıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 13:21

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Kunsthofpassage isimli pasaj sanatı ve işlevselliği bir araya getiren mimari eserleri bünyesinde barındırıyor. Geniş bir avlu veya ‘cadde’ olarak adlandırılan pasajın en ilgi çeken yapılarından biri de şarkı söyleyen bina. Evet, duyduklarınız doğru! Bu bina her yağmur yağdığında müzik çalıyor. Peki ama nasıl? İşte detaylar…

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Şarkı söyleyen binanın dıştan görünümü aslında yağmur yağdığında nasıl müzik aletine dönüştüğünü anlatır nitelikte.

Şarkı söyleyen binanın dıştan görünümü aslında yağmur yağdığında nasıl müzik aletine dönüştüğünü anlatır nitelikte.

Kunsthofpassage, Dresden’in Neustadt bölgesinde bulunuyor. Bu pasaj beş farklı temaya sahip avlulardan oluşuyor. Pasajda en dikkat çeken yapı ‘şarkı söyleyen duvar (Singing Drain Pipes)’. Annett Paul, Christoph Roßner ve André Tempel isimli sanatçılar tarafından tasarlanan bu bina, eşsiz mimari eser olarak nitelendiriliyor. Bu yaratıcı bina, her yağmur yağdığında bir müzik enstrümanına dönüşüyor. Bina cephesine bakıldığında dikkatleri su olukları ve borular çekiyor. İşte yağmurun bir müzik enstrümanına dönüşmesinin nedeni de bu borulardan kaynaklanıyor. 

Yağmur suyu bu borular ve oluklarla farklı yönlere akarken özel tasarlanmış metal yüzeylere çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yağmur damlaları doğal sesler çıkararak bir melodi yaratıyor. Yağmurun şiddetine ve rüzgara göre de bu melodi değişiyor. 

Yani bir duyduğunuz melodiyi bir kez daha duymanız imkansız olabilir…

Sanat ve mühendisliğin etkileyici birleşimi.

Sanat ve mühendisliğin etkileyici birleşimi.

Bu yapı sanat ve mühendisliğin birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Hem görsel olarak hem de duyusal olarak eşsiz deneyim yaşatan yapı, doğa olaylarına sanatsal bir tepki veriyor. Kunsthofpassage, sanat ve mühendisin birleşimini gözlemlemek isteyenlerin uğrak adresi. Tabii bu şarkı söyleyen duvarı görmenin en uygun zamanı ise yağmurlu günler. Güneşli bir havada ziyaret ettiğiniz bu yapının sadece canlı, ilgi çekici rengiyle gri borularını izlemek zorunda kalabilirsiniz…

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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