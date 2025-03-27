Tasarım Harikası Olarak Biliniyor! Bu Bina Her Yağmur Yağdığında Müzik Çalıyor

Kunsthofpassage, Dresden’in Neustadt bölgesinde bulunuyor. Bu pasaj beş farklı temaya sahip avlulardan oluşuyor. Pasajda en dikkat çeken yapı ‘şarkı söyleyen duvar (Singing Drain Pipes)’. Annett Paul, Christoph Roßner ve André Tempel isimli sanatçılar tarafından tasarlanan bu bina, eşsiz mimari eser olarak nitelendiriliyor. Bu yaratıcı bina, her yağmur yağdığında bir müzik enstrümanına dönüşüyor. Bina cephesine bakıldığında dikkatleri su olukları ve borular çekiyor. İşte yağmurun bir müzik enstrümanına dönüşmesinin nedeni de bu borulardan kaynaklanıyor.

Yağmur suyu bu borular ve oluklarla farklı yönlere akarken özel tasarlanmış metal yüzeylere çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yağmur damlaları doğal sesler çıkararak bir melodi yaratıyor. Yağmurun şiddetine ve rüzgara göre de bu melodi değişiyor.

Yani bir duyduğunuz melodiyi bir kez daha duymanız imkansız olabilir…