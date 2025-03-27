Tasarım Harikası Olarak Biliniyor! Bu Bina Her Yağmur Yağdığında Müzik Çalıyor
Tasarım Harikası Olarak Biliniyor! Bu Bina Her Yağmur Yağdığında Müzik Çalıyor
Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Kunsthofpassage isimli pasaj sanatı ve işlevselliği bir araya getiren mimari eserleri bünyesinde barındırıyor. Geniş bir avlu veya ‘cadde’ olarak adlandırılan pasajın en ilgi çeken yapılarından biri de şarkı söyleyen bina. Evet, duyduklarınız doğru! Bu bina her yağmur yağdığında müzik çalıyor. Peki ama nasıl? İşte detaylar…
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Şarkı söyleyen binanın dıştan görünümü aslında yağmur yağdığında nasıl müzik aletine dönüştüğünü anlatır nitelikte.
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Sanat ve mühendisliğin etkileyici birleşimi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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