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Hafta Sonu Gecesi Gözünüz Gökyüzünde Olsun: Satürn 16 Yıl Sonra İlk Kez Halkasız Görülecek!

Hafta Sonu Gecesi Gözünüz Gökyüzünde Olsun: Satürn 16 Yıl Sonra İlk Kez Halkasız Görülecek!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 11:49 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 11:52

Satürn’de 2009 yılından bu yana bir ilk yaşanacak. Gezegenin halkaları hafta sonu tamamen kaybolacak. Ancak endişeye gerek yok! 16 yıl sonra ilk kez yaşanacak bu olay kalıcı olmayacak. Satürn’ün halkaları birkaç hafta içinde geri dönecek. Hafta sonu gecesi Dünya’dan bakanlar Satürn’ün halkalarını tamamen kaybolmuş şekilde görebilecek.

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Merak etmeyin, Satürn'ün halkaları yerli yerinde. Bu olay sadece bir optik illüzyondan ibaret.

Merak etmeyin, Satürn'ün halkaları yerli yerinde. Bu olay sadece bir optik illüzyondan ibaret.

Satürn'ün halkaları aslında gerçekte kaybolmayacak. Bu durumun ana sebebi Satürn ve Dünya'nın eğimi. Satürn yörüngesinde 26.73 derecelik eğime sahipken, Dünya'nın eğimi 23.5 derece. İki gezegen doğru şekilde hizalandığında, Satürn'ün halkaları Dünya'dan bakıldığında tamamen yatay konumda görünür. Dünya'dan bakıldığında ise Satürn'ün halkaları tamamen yok olmuş bir şekilde bir illüzyon oluşturur.

Bilim insanları, Satürn'ün halkalarının bir kağıt kadar ince olduğunu belirtiyor. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Abrams Planetaryumu'nun direktörü Dr. Shannon Schmoll, 'Satürn'ün halkaları inanılmaz derecede ince' diyor ve ekliyor: 'En kalın tahminler bile halkaların yalnızca 1 kilometre (yaklaşık yarım mil) olduğunu söylüyor. Satürn'ün çapı 116.000 kilometreden fazla olduğuna göre, karşılaştırıldığında bu çok ince.'

Hafta sonu gecesi gökyüzüne baktığınızda halkalar çıplak gözle görülmeyecek.

Hafta sonu gecesi gökyüzüne baktığınızda halkalar çıplak gözle görülmeyecek.

Çıplak gözle bakanların Satürn’ün halkalarını görmesi imkansız olacak. Ancak güçlü teleskoplarla bakıldığında halkalar çok ince bir çizgi şeklinde görülecek. 

Bu olay en son 2009’da yaşanmıştı. Nadir gerçekleşen gökyüzü olayı hafta sonu yeniden gerçekleşecek. Satürn’ün halkaları birkaç hafta hatta birkaç ay sonra yeniden görülebilecek. Satürn’ün halkalarının kaybolması 15 yılda bir gerçekleşiyor. Bir daha ki halka kaybolma olayı ise 2038 veya 2039 yılında yeniden meydana gelecek. 

Dr. Schmoll şu ifadeleri kullandı:

'Satürn’ün yörüngesi yaklaşık 30 yıl sürer, bu yüzden bir Satürn yılı içinde iki kez bu açının oluşması mümkündür. Bazen bu olay, Satürn Güneş'in diğer tarafındayken meydana gelir ve bu da Güneş’in parlaması nedeniyle onu görmeyi zorlaştırır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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