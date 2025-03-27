Hafta Sonu Gecesi Gözünüz Gökyüzünde Olsun: Satürn 16 Yıl Sonra İlk Kez Halkasız Görülecek!
Hafta Sonu Gecesi Gözünüz Gökyüzünde Olsun: Satürn 16 Yıl Sonra İlk Kez Halkasız Görülecek!
Satürn’de 2009 yılından bu yana bir ilk yaşanacak. Gezegenin halkaları hafta sonu tamamen kaybolacak. Ancak endişeye gerek yok! 16 yıl sonra ilk kez yaşanacak bu olay kalıcı olmayacak. Satürn’ün halkaları birkaç hafta içinde geri dönecek. Hafta sonu gecesi Dünya’dan bakanlar Satürn’ün halkalarını tamamen kaybolmuş şekilde görebilecek.
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Merak etmeyin, Satürn'ün halkaları yerli yerinde. Bu olay sadece bir optik illüzyondan ibaret.
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Hafta sonu gecesi gökyüzüne baktığınızda halkalar çıplak gözle görülmeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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