Hafta Sonu Gecesi Gözünüz Gökyüzünde Olsun: Satürn 16 Yıl Sonra İlk Kez Halkasız Görülecek!

Satürn'ün halkaları aslında gerçekte kaybolmayacak. Bu durumun ana sebebi Satürn ve Dünya'nın eğimi. Satürn yörüngesinde 26.73 derecelik eğime sahipken, Dünya'nın eğimi 23.5 derece. İki gezegen doğru şekilde hizalandığında, Satürn'ün halkaları Dünya'dan bakıldığında tamamen yatay konumda görünür. Dünya'dan bakıldığında ise Satürn'ün halkaları tamamen yok olmuş bir şekilde bir illüzyon oluşturur.

Bilim insanları, Satürn'ün halkalarının bir kağıt kadar ince olduğunu belirtiyor. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Abrams Planetaryumu'nun direktörü Dr. Shannon Schmoll, 'Satürn'ün halkaları inanılmaz derecede ince' diyor ve ekliyor: 'En kalın tahminler bile halkaların yalnızca 1 kilometre (yaklaşık yarım mil) olduğunu söylüyor. Satürn'ün çapı 116.000 kilometreden fazla olduğuna göre, karşılaştırıldığında bu çok ince.'