Hamam Böcekleri Neden Diğer Böcek Türlerinin Aksine Aşırı Dayanıklı?

Yani bu canlılar, milyonlarca yıl boyunca değişen dünya koşullarına ayak uydurarak bugünlere geldiler. İster karanlık bir mutfak köşesi olsun, ister kanalizasyon, isterse de buz gibi bir depo... Onlar her yerde yaşayabiliyor. Bu kadar farklı ortamda hayatta kalmalarının altında yatan şey ise inanılmaz esnek diyetleri.

Çöpten kırıntıya, sabun kalıntısından çürümüş gıdalara kadar neredeyse her şeyi yiyebiliyorlar. Başka canlıların açlıktan telef olduğu yerde, bir hamam böceği rahatlıkla hayatta kalabiliyor. Ayrıca sıcaklık ve nem gibi çevresel değişimlere karşı da oldukça toleranslılar. Soğuk havada donmuyor, sıcakta kurumuyorlar. Günlerce, hatta haftalarca susuz ve aç kalmaları bile mümkün.