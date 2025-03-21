Kanser Anlamına Geliyor: İngilizcede Yengeç Burcuna Neden Cancer Deniyor?

İsmin kökenine indiğimizde, kelimenin Latince 'yengeç' anlamına geldiğini görüyoruz. Ancak burcun yengeçle özdeşleştirilmesi, sadece adının Latince karşılığıyla alakalı değil. Bağlantının kökleri, Antik Yunan mitolojisine dayanıyor. Hikaye, ünlü kahraman Herakles’in (Herkül) on iki görevinden biriyle bağlantılı.

Efsaneye göre Herakles, Lerna bataklığında çok başlı Hydra ile savaşırken, Hera’nın gönderdiği dev bir yengeç (Karkinos) ona saldırır. Ancak Herakles, yengeci ezerek öldürür. Yengeç, savaşta pek başarılı olmasa da Hera, ona minnettarlık göstermek için onu gökyüzüne bir takımyıldızı olarak yerleştirir.

İşte bu yüzden, Cancer takımyıldızına ve burcuna yengeç ismi verilmiştir. Yunan mitolojisinde Karkinos, Latinceye Cancer olarak geçmiştir.