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Kanser Anlamına Geliyor: İngilizcede Yengeç Burcuna Neden Cancer Deniyor?

Kanser Anlamına Geliyor: İngilizcede Yengeç Burcuna Neden Cancer Deniyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 12:42

Yengeç burcunun İngilizce karşılığı olan Cancer kelimesi, çoğu insan için tıbbi bir terimi çağrıştırıyor. Ancak astroloji dünyasında bu kelimenin tamamen farklı bir anlamı var. Burçlarla ilgili bir isim neden tıpla bu kadar benzer olabilir? Aslında bu durum; mitoloji, gökyüzü gözlemleri ve dil evriminin kesiştiği bir noktaya dayanıyor. Yengeç burcunun adının Antik Yunan’dan günümüze uzanan bir hikayenin parçası olduğunu öğrenince bu isim değişikliğinin nasıl meydana geldiğini daha iyi anlayacaksınız!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Astrolojide Cancer, Zodyak’ın dördüncü burcu olarak bilinir ve 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanları temsil eder.

Astrolojide Cancer, Zodyak’ın dördüncü burcu olarak bilinir ve 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanları temsil eder.

İsmin kökenine indiğimizde, kelimenin Latince 'yengeç' anlamına geldiğini görüyoruz. Ancak burcun yengeçle özdeşleştirilmesi, sadece adının Latince karşılığıyla alakalı değil. Bağlantının kökleri, Antik Yunan mitolojisine dayanıyor. Hikaye, ünlü kahraman Herakles’in (Herkül) on iki görevinden biriyle bağlantılı.

Efsaneye göre Herakles, Lerna bataklığında çok başlı Hydra ile savaşırken, Hera’nın gönderdiği dev bir yengeç (Karkinos) ona saldırır. Ancak Herakles, yengeci ezerek öldürür. Yengeç, savaşta pek başarılı olmasa da Hera, ona minnettarlık göstermek için onu gökyüzüne bir takımyıldızı olarak yerleştirir.

İşte bu yüzden, Cancer takımyıldızına ve burcuna yengeç ismi verilmiştir. Yunan mitolojisinde Karkinos, Latinceye Cancer olarak geçmiştir.

Yengeç burcu her zaman yengeçle temsil edilmemiştir. Farklı kültürler bu burcu farklı sembollerle ifade etmiştir.

Yengeç burcu her zaman yengeçle temsil edilmemiştir. Farklı kültürler bu burcu farklı sembollerle ifade etmiştir.

Antik Mısır’da Cancer burcu bir yengeç yerine kutsal bir scarab (bok böceği) ile temsil ediliyordu. Bu böcek, güneşi gökyüzünde yuvarlayan bir varlık olarak görülüyordu ve güneşin yaz dönencesindeki hareketiyle ilişkilendiriliyordu. Mezopotamyalılar ise bu burcu bir kaplumbağa olarak tasvir ettiler. 

Onlara göre gökyüzündeki Cancer takımyıldızı, yaz gündönümünü başlatan bir figürdü ve kaplumbağanın bu süreci 'iteleyen' bir hayvan olduğuna inanılıyordu. Ancak Antik Yunan’ın mitolojik anlatısı sayesinde yengeç sembolü kalıcı hale geldi ve bugün bildiğimiz Yengeç burcunun sembolü olarak kullanıldı.

Yengeç burcu, astrolojide su elementine ait olup Ay tarafından yönetilen bir burçtur.

Yengeç burcu, astrolojide su elementine ait olup Ay tarafından yönetilen bir burçtur.

Antik astrolojik sistemlerde; Yengeç, Ay ile güçlü bir bağa sahiptir çünkü Ay’ın hareketleri ve gelgitler, su burçlarının enerjisiyle ilişkilendirilmiştir.

Bu yüzden bazı astrologlar Yengeç burcuna sahip kişilere 'Ay Çocukları' (Moon Children) demeyi tercih etmektedir. Bunun sebebi, 'Cancer' kelimesinin hastalıkla ilişkilendirilmesi ve bunun yerine daha nötr ve olumlu bir terim kullanma isteğidir.

Cancer kelimesinin iki farklı anlam taşıması, eski tıp metinlerinden kaynaklanıyor.

Cancer kelimesinin iki farklı anlam taşıması, eski tıp metinlerinden kaynaklanıyor.

Antik Yunan doktoru Hippokrates, kanserli tümörleri tarif ederken bir yengece benzetti. Çünkü tümörlerin yayılma şekli, yengecin bacakları gibi çevreye uzanıyordu.

Benzetme, zamanla tıp literatüründe kalıcı hale geldi ve 'kanser' hastalığı için Cancer kelimesi kullanılmaya başlandı. Ancak bu isimlendirme, astrolojik Yengeç burcundan tamamen bağımsız olarak gelişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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