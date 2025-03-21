Kanser Anlamına Geliyor: İngilizcede Yengeç Burcuna Neden Cancer Deniyor?
Kanser Anlamına Geliyor: İngilizcede Yengeç Burcuna Neden Cancer Deniyor?
Yengeç burcunun İngilizce karşılığı olan Cancer kelimesi, çoğu insan için tıbbi bir terimi çağrıştırıyor. Ancak astroloji dünyasında bu kelimenin tamamen farklı bir anlamı var. Burçlarla ilgili bir isim neden tıpla bu kadar benzer olabilir? Aslında bu durum; mitoloji, gökyüzü gözlemleri ve dil evriminin kesiştiği bir noktaya dayanıyor. Yengeç burcunun adının Antik Yunan’dan günümüze uzanan bir hikayenin parçası olduğunu öğrenince bu isim değişikliğinin nasıl meydana geldiğini daha iyi anlayacaksınız!
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Astrolojide Cancer, Zodyak’ın dördüncü burcu olarak bilinir ve 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanları temsil eder.
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Yengeç burcu her zaman yengeçle temsil edilmemiştir. Farklı kültürler bu burcu farklı sembollerle ifade etmiştir.
Yengeç burcu, astrolojide su elementine ait olup Ay tarafından yönetilen bir burçtur.
Cancer kelimesinin iki farklı anlam taşıması, eski tıp metinlerinden kaynaklanıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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