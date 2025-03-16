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Bir Astrolog Burçların Yaşlılık Hallerini Temsili Videolarla Gösterdi

Bir Astrolog Burçların Yaşlılık Hallerini Temsili Videolarla Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 14:42

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Birçoğumuz, gizemli ve karmaşık evrenin bir parçası olan burçlar üzerine düşünme eğilimindeyiz. Bu antik bilim dalının insanların yaşamlarını, kişiliklerini ve hatta geleceklerini şekillendirebilecek güçlü bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Peki burcumuza göre yaşlanınca nasıl görüneceğiz?

'astrologmelisozer' kullanıcı isimli Astrolog Melis Özer, burçların yaşlandıklarında nasıl görüneceklerini temsili videolarla gösterdi. Ortaya ise oldukça eğlenceli bir video çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHEROC...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Siz videoda kendi yaşlılığınızı gördünüz mü?

Siz videoda kendi yaşlılığınızı gördünüz mü?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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