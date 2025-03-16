Bir Astrolog Burçların Yaşlılık Hallerini Temsili Videolarla Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHEROC...
Birçoğumuz, gizemli ve karmaşık evrenin bir parçası olan burçlar üzerine düşünme eğilimindeyiz. Bu antik bilim dalının insanların yaşamlarını, kişiliklerini ve hatta geleceklerini şekillendirebilecek güçlü bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Peki burcumuza göre yaşlanınca nasıl görüneceğiz?
'astrologmelisozer' kullanıcı isimli Astrolog Melis Özer, burçların yaşlandıklarında nasıl görüneceklerini temsili videolarla gösterdi. Ortaya ise oldukça eğlenceli bir video çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz videoda kendi yaşlılığınızı gördünüz mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın