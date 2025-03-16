Bir Astroloğun Kendisine Sorulan Garip Sorulara İsyanı: "Toki'den Ev Çıkacak mı Diye Soruyor"

Astroloji, birçok insanın ilgisini çeken, gizemli ve merak uyandıran bir alan. Fakat bu alan ile ilgili yeterli bilgimiz yok. Astolojiye inanmayanlar gökyüzüne bakarak herhangi bir şeyi öngörmenin mümkün olmadığını savunurken, inanan pek çok kişi de bu alana oldukça fazla anlam yükleyerek olmayacak sorularına astroloji ile cevap aramaya çalışıyor.

'busssrakorkmaz' isimli sosyal medya kullanıcısı da bu sorulara isyan ettiği videosu ile güldürdü.