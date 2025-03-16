Bir Astroloğun Kendisine Sorulan Garip Sorulara İsyanı: "Toki'den Ev Çıkacak mı Diye Soruyor"

Kaynak: https://www.instagram.com/busssrakork...
Astroloji, birçok insanın ilgisini çeken, gizemli ve merak uyandıran bir alan. Fakat bu alan ile ilgili yeterli bilgimiz yok. Astolojiye inanmayanlar gökyüzüne bakarak herhangi bir şeyi öngörmenin mümkün olmadığını savunurken, inanan pek çok kişi de bu alana oldukça fazla anlam yükleyerek olmayacak sorularına astroloji ile cevap aramaya çalışıyor.
'busssrakorkmaz' isimli sosyal medya kullanıcısı da bu sorulara isyan ettiği videosu ile güldürdü.
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Gökyüzündeki yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen bu alan, insanların karakteristik özelliklerini, yaşamlarındaki olayları ve hatta gelecekte ne olacağını öngörmeye çalışır.
Fakat son dönemde insanlar bu tarz konulara oldukça fazla ilgi duymaya ve gereğinden fazla umut bağlamaya başladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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