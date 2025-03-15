"Aldatıldığımı Tükürükten Anlarım" Prof. Dr. Oytun Erbaş Canlı Yayında Çaya Tükürerek Anlatmaya Çalıştı

Prof. Dr. Oytun Erbaş geçtiğimiz günlerde aldatıldığını sevgilisinin ağız florasından ve dışkısından anlayabileceğini söylemiş, bu sözleri kısa sürede gündem olmuştu bildiğiniz üzere. Kendisinin bu ilk garip açıklaması olmasa da insanların beyni yine de yandı. Geçtiğimiz günlerde bir başka canlı yayına katılan Erbaş, bu sözlerini kanıtlamak istedi. Çaya tükürerek tükürüğü üzerinden anlatım yapmaya başlayınca, kendisiyle birlikte programda bulunan diğer konukların rahatsız olduğu görüldü.
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İşte o anlar;
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Prof. Dr. Oytun Erbaş ilginç açıklamalarına korona döneminde başlamıştı. O dönem yaptığı "Türkler koronavirüse yakalanmaz" açıklaması, ilk vakanın görülmesiyle kısa sürede çürümüştü.
Kendisi geçtiğimiz günlerde "Sevgilimin beni aldattığını ağız florasından ve dışkısından anlayabilirim" sözlerini henüz atlatabilmiştik ki, kendisi canlı yayında bunu kanıtlamaya çalışınca mideler yeniden altüst oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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