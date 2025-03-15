"Aldatıldığımı Tükürükten Anlarım" Prof. Dr. Oytun Erbaş Canlı Yayında Çaya Tükürerek Anlatmaya Çalıştı

Prof. Dr. Oytun Erbaş geçtiğimiz günlerde aldatıldığını sevgilisinin ağız florasından ve dışkısından anlayabileceğini söylemiş, bu sözleri kısa sürede gündem olmuştu bildiğiniz üzere. Kendisinin bu ilk garip açıklaması olmasa da insanların beyni yine de yandı. Geçtiğimiz günlerde bir başka canlı yayına katılan Erbaş, bu sözlerini kanıtlamak istedi. Çaya tükürerek tükürüğü üzerinden anlatım yapmaya başlayınca, kendisiyle birlikte programda bulunan diğer konukların rahatsız olduğu görüldü.