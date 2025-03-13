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Bir Yazarın Çocukların Odasına Çizgi Film Karakteri Posteri Asılmaması Konusunda Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Bir Yazarın Çocukların Odasına Çizgi Film Karakteri Posteri Asılmaması Konusunda Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 17:19

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Günümüzde metafizik konuları üzerine çok fazla konuşulmaya başlandı bildiğiniz üzere. Sosyal medyada bununla ilgili pek çok video görüyoruz. Aynı zamanda kendini uzman olarak tanıtan insalar da var. Onlardan biri, çizgi film kahramanlarının metafizik boyuttaki canlıların tanrıları olduğu ile ilgili açıklamasıyla beyinleri yaktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Mustafa Kurnaz, çocukların odasına çizgi film karakterlerinin posterlerinin asılmaması gerektiğini, çünkü bu karakterlerin metafizik boyuttaki varlıkların tanrısı olduğunu söyledi.

Mustafa Kurnaz, çocukların odasına çizgi film karakterlerinin posterlerinin asılmaması gerektiğini, çünkü bu karakterlerin metafizik boyuttaki varlıkların tanrısı olduğunu söyledi.

Eğer duvarda bu resimleri görürlerse, odayı tapınak zannedebileceklerinden bunun çocuklar için oldukça riskli olabileceğini belirtti.

Peter Pan, Mickey Mouse ve Elsa gibi karakterlerin ise tanrı olduğunu açıkladı.

Peter Pan, Mickey Mouse ve Elsa gibi karakterlerin ise tanrı olduğunu açıkladı.

Bu açıklama çizgi filmlerle büyüyen ve bu karakterlere aşina olanlara elbette oldukça garip geldi.

O açıklamaya pek çok yorum da geldi;

O açıklamaya pek çok yorum da geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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