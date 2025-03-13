Bir Yazarın Çocukların Odasına Çizgi Film Karakteri Posteri Asılmaması Konusunda Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Günümüzde metafizik konuları üzerine çok fazla konuşulmaya başlandı bildiğiniz üzere. Sosyal medyada bununla ilgili pek çok video görüyoruz. Aynı zamanda kendini uzman olarak tanıtan insalar da var. Onlardan biri, çizgi film kahramanlarının metafizik boyuttaki canlıların tanrıları olduğu ile ilgili açıklamasıyla beyinleri yaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Kurnaz, çocukların odasına çizgi film karakterlerinin posterlerinin asılmaması gerektiğini, çünkü bu karakterlerin metafizik boyuttaki varlıkların tanrısı olduğunu söyledi.
Peter Pan, Mickey Mouse ve Elsa gibi karakterlerin ise tanrı olduğunu açıkladı.
O açıklamaya pek çok yorum da geldi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın