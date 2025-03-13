Bir Yazarın Çocukların Odasına Çizgi Film Karakteri Posteri Asılmaması Konusunda Yaptığı Açıklama Beyin Yaktı

Günümüzde metafizik konuları üzerine çok fazla konuşulmaya başlandı bildiğiniz üzere. Sosyal medyada bununla ilgili pek çok video görüyoruz. Aynı zamanda kendini uzman olarak tanıtan insalar da var. Onlardan biri, çizgi film kahramanlarının metafizik boyuttaki canlıların tanrıları olduğu ile ilgili açıklamasıyla beyinleri yaktı.