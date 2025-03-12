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Hayatına Mal Olabilir: Şef Ayaz Akbacak Yemek Sektöründe Yapılan Bazı Hileleri Anlattı

Hayatına Mal Olabilir: Şef Ayaz Akbacak Yemek Sektöründe Yapılan Bazı Hileleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 18:31

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Birçoğumuz için dışarıda yemek yemek mecbur bir durum haline geldi. Ancak, bu durum hijyen ve etik standartlar konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle gıda sektöründe, çeşitli hilelerin yapılabilme ihtimali, tüketicilerin kafasında sürekli bir soru işareti oluşturuyor. Bu nedenle, gıda güvenliği ve kalitesi konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmak gerekiyor. Bu, hem sağlığımızı korumak hem de etik standartlara uygun bir tüketim alışkanlığı geliştirmek için önemli.

Fakat elbette pek çoğumuz bu konuda oldukça bilgisisiz. Özellikle restoran ve otel mutfaklarında neler yapılabileceğini elbette bilemiyoruz. Özellikle bu alanlarda çalışan insanların verdiği bazı bilgiler oldukça endişe verici olabiliyor. Şef Ayaz Akbacak'tan hepimizi endişelendiren bir uyarı geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHGT3kqzn18/
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Şef Ayaz Akbacak, tatil yerlerinde asla börek yenmemesi konusunda insanları uyardı.

Şef Ayaz Akbacak, tatil yerlerinde asla börek yenmemesi konusunda insanları uyardı.

Resoranlarda, kahvaltıdan kalan peynirlerin birleştirilip börek yapıldığını, aynı şekilde bir gün önceki makarnaların da ertesi gün yoğurtlanarak meze haline getirildiğini söyledi.

Karabacak, son dönemde pek çok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 'tavuk döner' konusuna da dikkat çekti.

Karabacak, son dönemde pek çok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 'tavuk döner' konusuna da dikkat çekti.

Çiğ tavuk oldukça tehlikeli bildiğiniz üzere. Dönerler bitmek üzereyken, alttaki pişmiş dönerlerin üzerine çiğ olanların yerleştirildiğini, bu etlerden akan suların da ölüme sebebiyet verecek kadar tehlikeli olabileceğini belirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

O açıklamalara pek çok yorum da geldi;

O açıklamalara pek çok yorum da geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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