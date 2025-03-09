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İki Kadın Trende Fotoğraf Çekilmek İçin Lüks Sınıfa Geçince Görevli Tarafından Dışarı Çıkarıldı

İki Kadın Trende Fotoğraf Çekilmek İçin Lüks Sınıfa Geçince Görevli Tarafından Dışarı Çıkarıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2025 - 12:22

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Sosyal medya platformları, adeta bir fotoğraf yarışı arenasına dönüştü. Kullanıcılar, göz alıcı fotoğraflarını paylaşarak lüks yaşam tarzlarını sergileme yarışına girdi. Bu durum, sosyal medyanın sadece iletişim kurma aracı olmaktan çıkıp, yaşam tarzını yansıtma ve prestij kazanma alanına dönüşmesine neden oldu. Bu rekabetçi ortamda, herkes en iyi fotoğrafı çekip paylaşmayı hedefliyor. Bunun için birbirinden ilginç riskler almayı hatta rezil olmayı bile göze alabiliyorlar. Yaz aylarında tatil bölgelerine günübirlikte sadece fotoğraf çekilmek için gidip, yeterince fotoğraf çektikten sonra hiçbir yerde konaklamadan dönen insanların olduğu konuşulmuştu hatırlarsanız.

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İsviçre'de iki kadın Bernina Ekspresi'nin ekonomi sınıfında yolculuk yaparken, fotoğraf çekilmek için lüks sınıfta boş buldukları bir koltuğa geçti.

İsviçre'de iki kadın Bernina Ekspresi'nin ekonomi sınıfında yolculuk yaparken, fotoğraf çekilmek için lüks sınıfta boş buldukları bir koltuğa geçti.

Durum görevli tarafından fark edilince herkesin gözü önünde dışarı çıkarıldılar.

Durum görevli tarafından fark edilince herkesin gözü önünde dışarı çıkarıldılar.

O anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

twitter.com
twitter.com
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Eray

Tr de yokmuş demek ki, insanoğlu dünyaca malmış. İki foto atcam diye boşa geçen ömürler