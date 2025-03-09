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Japonya'da Bir Sokağa İnsanlar Fotoğraf Çekilirken Zarar Görmesin Diye Görevli Koydular

Japonya'da Bir Sokağa İnsanlar Fotoğraf Çekilirken Zarar Görmesin Diye Görevli Koydular

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2025 - 11:27

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Japonya, dünya üzerindeki en ileri teknolojiye sahip ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu ülke, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri ile sanki dünyadan bir asır öteye geçmiş gibi duruyor. Kendine has kültürü ve benzersiz teknolojik altyapısıyla, Japonya, modern dünyanın en parlak örneklerinden biri haline gelmiş durumda. Bu durum, Japonya'nın sadece kendi sınırları içinde değil, tüm dünya genelinde de büyük bir etki yaratmasını sağladı. Teknolojiyi kullanma becerisi ve yenilikçi yaklaşımları ile Japonya, dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham veriyor ve geleceğin nasıl şekillenebileceğine dair ipuçları sunuyor.

Japonya'ya giden bir Türk, gördüğü ilginç bir uygulamayı paylaştı.

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Bir sokağa yerleştirilen süslemelerle insanlar fotoğraf çekilmek isteyeceği için Japonya olası tehlikeleri önceden hesaplayıp bazı önlemler aldı.

Bir sokağa yerleştirilen süslemelerle insanlar fotoğraf çekilmek isteyeceği için Japonya olası tehlikeleri önceden hesaplayıp bazı önlemler aldı.

İnsanların fotoğraf çekilirken zarar görmemesi için sokağın başına yerleştirilen görevli insana verilen değeri ortaya koydu.

İnsanların fotoğraf çekilirken zarar görmemesi için sokağın başına yerleştirilen görevli insana verilen değeri ortaya koydu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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