İspanya'da Kadınların Kendilerini Korumak İçin Kullandığı El Bombası Şeklindeki Alet Dünyada Viral Oldu

Bugün, tüm dünyada kadınların başarılarını, mücadelelerini ve güçlerini kutladığımız, kadın hakları, eşitlik ve adalet konularına dikkat çektiğimiz önemli bir gün: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu özel gün, kadınların toplumda daha güçlü bir konuma sahip olmaları için verilen mücadelelerin bir simgesi. Kadınların tarih boyunca karşılaştıkları zorlukları ve başarıları anımsatan bu gün, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanından kadınlar, yaşamın her alanında yaşadıkları zorlukları ve mücadeleleri anlatıyor.
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İspanya'da kadınların kendilerini korumak için kullandıkları el bombası şeklinde bir alet Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medyada viral oldu.
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Pimi çekildiğinde yüksek bir ses çıkarıp, acil durum listenizdeki kişilere konum gönderen bu cihaza pek çok kadın "İhtiyacım olan şey" yorumunu yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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