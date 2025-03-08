İspanya'da Kadınların Kendilerini Korumak İçin Kullandığı El Bombası Şeklindeki Alet Dünyada Viral Oldu

Bugün, tüm dünyada kadınların başarılarını, mücadelelerini ve güçlerini kutladığımız, kadın hakları, eşitlik ve adalet konularına dikkat çektiğimiz önemli bir gün: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu özel gün, kadınların toplumda daha güçlü bir konuma sahip olmaları için verilen mücadelelerin bir simgesi. Kadınların tarih boyunca karşılaştıkları zorlukları ve başarıları anımsatan bu gün, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanından kadınlar, yaşamın her alanında yaşadıkları zorlukları ve mücadeleleri anlatıyor.