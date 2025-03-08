Tokat'ta Profesyonel Bir Drone Pilotu Dünya Kadınlar Günü'nde Drone ile Çiçek Dağıttı

Bugün, tüm dünyada kadınların eşitlik, adalet, barış ve kalkınma haklarını kutladığımız özel bir gün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu anlamlı tarih, kadınların toplumda hak ettikleri yeri alabilmeleri ve hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olabilmeleri için verilen mücadeleyi anımsatır. Dünya genelinde kadınların emeklerini, başarılarını ve katkılarını takdir etmek için ayrılan bu özel gün, aynı zamanda cinsiyet eşitliği için atılan adımları da teşvik eder. Pek çok kişi hem hayatındaki hem de ülkemizdeki tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı. Bazıları ise kutlama yöntemiyle kalpleri ısıttı.
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Tokat'ta profesyonel drone pilotu, drone ile kadınlara çiçek dağıttı.
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Farkındalık oluşturmak için böyle sürpriz yapmak istediğini belirten drone pilotu başta kendi annesi olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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