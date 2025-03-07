İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Videosu

Yarın, tüm dünyada kadınların gücünü, başarılarını ve haklarını kutladığımız özel bir gün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu özel gün, kadınların toplumda, ekonomide ve politikada elde ettikleri başarıları onurlandırmak ve aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir gün. Bu günde, kadınların haklarını savunma, eşit fırsatlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilinçlendirme amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların hayatlarına ve toplumlarımıza yaptıkları katkıları anlama ve takdir etme fırsatı sunar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 8 Mart Dünya Kadınlar günü için bir video hazırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişten günümüzde kadın emeğine vurgu yapılan videoda İBB'nin kadın çalışanlarına da yer verildi.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın