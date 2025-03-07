İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Videosu

Yarın, tüm dünyada kadınların gücünü, başarılarını ve haklarını kutladığımız özel bir gün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu özel gün, kadınların toplumda, ekonomide ve politikada elde ettikleri başarıları onurlandırmak ve aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir gün. Bu günde, kadınların haklarını savunma, eşit fırsatlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilinçlendirme amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların hayatlarına ve toplumlarımıza yaptıkları katkıları anlama ve takdir etme fırsatı sunar.