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Kadınlar Gününe Özel En Sevilen İndirimleri Senin İçin Seçtik!

Kadınlar Gününe Özel En Sevilen İndirimleri Senin İçin Seçtik!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 19:32

Kadınlar Günü'nü kutlamaya hazırlanırken, sizlere özel harika indirimlerle dolu bir seçki hazırladık! Kendinizi şımartmak, sevdiklerinize unutulmaz hediyeler vermek veya sadece ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir fırsat. Bu özel günde, en sevilen ürünlerde geçerli indirimlerle bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanın keyfini çıkarın.

Bu içerik 07.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Berolige Easy Boho Mavi Çift Kişilik Yıkamalı Iplik Boya Nevresim Takımı

1. Berolige Easy Boho Mavi Çift Kişilik Yıkamalı Iplik Boya Nevresim Takımı

Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu nevresim takımıyla yatak odanıza bohem bir hava katın. Yumuşak dokusu ve canlı mavi rengiyle huzurlu bir uyku deneyimi yaşayın.

Kadınlar Günü'nde kendinizi şımartmak için mükemmel bir seçim.

Berolige Easy Boho Mavi Çift Kişilik Yıkamalı Iplik Boya Nevresim Takımı

2. Garbalia Columbia Vegan Deri Bozuk Para Gözlü Bol Kartlıklı Mini Kadın Cüzdanı

2. Garbalia Columbia Vegan Deri Bozuk Para Gözlü Bol Kartlıklı Mini Kadın Cüzdanı

Şık ve kullanışlı bu cüzdan, tüm kartlarınızı ve bozuk paralarınızı düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Vegan deri materyaliyle hem çevreye duyarlı hem de modaya uygun bir seçim yapın.

Garbalia Columbia Vegan Deri Bozuk Para Gözlü Bol Kartlıklı Mini Kadın Cüzdanı

3. Missi 50 cc Çiçek Bambu Çubuklu White Jasmine Oda Kokusu

3. Missi 50 cc Çiçek Bambu Çubuklu White Jasmine Oda Kokusu

Yasemin'in ferahlatıcı kokusuyla evinizin atmosferini değiştirin. Bambu çubukları sayesinde koku uzun süre kalıcı olur.

Missi 50 cc Çiçek Bambu Çubuklu White Jasmine Oda Kokusu

4. Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

4. Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

İçeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutan bu termos bardak, gün boyu yanınızda. Hafif ve dayanıklı yapısıyla her yere kolayca taşınabilir.

Kadınlar Günü'nde aktif yaşam tarzınıza pratiklik katın.

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

5. Fiora Dekoratif Abajur (14X14X16CM) - Siyah

5. Fiora Dekoratif Abajur (14X14X16CM) - Siyah

Modern tasarımıyla evinize şık bir dokunuş katın. Loş ışığıyla rahatlatıcı bir atmosfer yaratın.

Fiora Dekoratif Abajur (14X14X16CM) - Siyah

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6. English Home Unique Patch Cam Ayaklı Sunumluk 16 cm Yeşil-Pembe

6. English Home Unique Patch Cam Ayaklı Sunumluk 16 cm Yeşil-Pembe

Özel sunumlarınız için ideal olan bu sunumluk, sofralarınıza renk katacak. Cam ayaklı tasarımıyla zarafeti ön plana çıkarın.

Kadınlar Günü'nde sevdiklerinize lezzetli sürprizler hazırlayın.

English Home Unique Patch Cam Ayaklı Sunumluk 16 cm Yeşil-Pembe

7. Bella Notte Gri Pamuklu Fiyonk Detaylı Pijama Takımı

7. Bella Notte Gri Pamuklu Fiyonk Detaylı Pijama Takımı

Yumuşak pamuklu kumaşıyla rahat bir uyku deneyimi yaşamaya ne dersiniz? Fiyonk detaylarıyla şıklığınızı koruyun.

Bella Notte Gri Pamuklu Fiyonk Detaylı Pijama Takımı

8. Minela Care Antiaging Organik Mineral Filtreli Yüz Güneş Kremi Spf 50 70 gr PA++++

8. Minela Care Antiaging Organik Mineral Filtreli Yüz Güneş Kremi Spf 50 70 gr PA++++

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken yaşlanma belirtilerini de azaltın. Organik ve mineral filtreli yapısıyla hassas ciltler için de uygun.

Minela Care Antiaging Organik Mineral Filtreli Yüz Güneş Kremi Spf 50 70 gr PA++++

9. MISSHA Meyve Kokulu, Nemlendirici, Sedefli, Kalıcı Sıvı Allık Juicy-Pang Water Blusher Shimmer (SPK01)

9. MISSHA Meyve Kokulu, Nemlendirici, Sedefli, Kalıcı Sıvı Allık Juicy-Pang Water Blusher Shimmer (SPK01)

Yanaklarınıza doğal ve ışıltılı bir renk katmaya ne dersiniz? Meyve kokusuyla ferah bir his uyandırın.

MISSHA Meyve Kokulu, Nemlendirici, Sedefli, Kalıcı Sıvı Allık Juicy-Pang Water Blusher Shimmer (SPK01)

10. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

10. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

Dudaklarınıza dolgun ve parlak bir görünüm kazandırmak için ideal. Nemlendirici formülüyle dudaklarınızı gün boyu yumuşak tutun.

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

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11. Sarah Anderson Amour Çift Kişilik Nevresim Takımı

11. Sarah Anderson Amour Çift Kişilik Nevresim Takımı

Romantik tasarımıyla yatak odanıza aşk dolu bir hava katmanın tam zamanı. Yumuşak dokusuyla konforlu bir uyku deneyimi yaşayın.

Sarah Anderson Amour Çift Kişilik Nevresim Takımı

12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey 1.9g | Hafif Parlak, Nemli ve Doğal Görünüm

12. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey 1.9g | Hafif Parlak, Nemli ve Doğal Görünüm

Dudaklarınıza doğal ve çekici bir renk katın. Hafif yapısıyla gün boyu rahat hissedin.

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey 1.9g | Hafif Parlak, Nemli ve Doğal Görünüm

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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