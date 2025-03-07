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8 Mart - 15 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 8 Mart - 15 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.03.2025 - 17:49

8 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Mart 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Ovadan Osmancık Pirinç 1 Kg 52,50 TL

Ovadan Osmancık Pirinç 1 Kg 52,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 gr 99,50 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 289 TL

  • Torku Doğal Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 135 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 55 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 75 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 339,50 TL

  • Torku Helva Çeşitleri 500 gr 105 TL

  • Çokça Garnitür 560 gr 24,50 TL

  • Balparmak Balkovan Çıtkapak Çiçek Balı 600 gr 199 TL

  • Zeo Yağlı Salamura Siyah Zeytin 900 gr 199 TL

  • Dr.Oetker Guseppe Dondurulmuş Karışık Pizza 405 gr 127,50 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Eti Çikolatalı Gofret Çeşitleri 9 TL

Eti Çikolatalı Gofret Çeşitleri 9 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 65 TL

  • Eti Nero Kakao Kremalı Bisküvi 110 gr 14,50 TL

  • Mistral Perforeli Kağıt Mutfak Havlusu 1 Kg 99,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 164 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 49,90 TL

  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 84,50 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 109,50 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-On Çeşitleri 50 ml 69,90 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 gr 30,50 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99 TL

  • Oral-B Pro 3D White Advanced Diş Macunu 75 ml 59,90 TL

10 TL üstü alışverişlerde geçerli

10 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • Torku %0,5 Yağlı Süt 4x1 Litre 95 TL 

  • Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 95 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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