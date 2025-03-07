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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Saçınıza Çok İyi Gelecek Bakım Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Saçınıza Çok İyi Gelecek Bakım Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 12:00

Herkesin saçına iyi gelen farklı ürünler var. Saç tipinize göre alabileceğiniz farklı saç bakım ürünlerini sizin için derledik. Saçınıza daha iyi bakmak için bu ürünlere bir göz atın deriz!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vichy Dercos Şampuan

Vichy Dercos Şampuan

Kaşıntı hissini azaltan Dercos şampuan normal, yağlı ve kepekli saçlar için uygun. Saç derinizi arınmış hissettirecek şampuan ile hem saçlarınız hem saç deriniz rahat ediyor.

Orjinal ve istenilen ürün, uzun zamandır kullanıyorum, yıllardır süren kepek sorunumu çözdü fakat ilk defa kullanacaksanız tavsiyem her gün kullanın kısa sürede faydasını göreceksiniz . Satıcı ürünü hızlı şekilde kargoladı 2 günde elime ulaştı , paketleme güvenli ve özenliydi, şişenin pompasında güvenlik mandalı da mevcut .

Vichy Dercos Şampuan

Urban Care No.6 Yıpranma Karşıtı Serum

Urban Care No.6 Yıpranma Karşıtı Serum

Urban saçlara en iyi gelenlerden. Yıpranma karşıtı bu serum vegan içeriğe sahip. Saçlarınızı yıpranmaya karşı besleyen ve bakım yapan bu serum sayesinde saçlarınız hiç olmadığı kadar güzel olacak. Bu ürün en çok satanlarda 3. sırada.

Sürekli ailecek kullandığım ürün çok memnunum indirimli görünce stokluyorum

Şu an sepete özel 189,95 TL olan bakım yağı kaçmaz!

Urban Care No.6 Yıpranma Karşıtı Serum

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Saçınız için onarıcı bu yağ özellikle saçlarınız hasar gördüyse kullanmanız gereken bir ürün. Böyle hasarlı saçlar için bu ürün besliyor, onarıyor ve nemlendiriyor. Saçınıza canlılık verecek bu yağ ile çok daha parlak saçlara kavuşacaksınız.

Ürün çok güzel kokuyor, ve yapış yapış his bırakmıyor elde. Muadillerine göre iyi

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Pantene Miracle Saç Bakım Kremi

Pantene Miracle Saç Bakım Kremi

Saç bakım kremleri saçı yumuşatmak ve beslemek için gerekli ürünler. 200 ml'lik bu saç bakım kremi kuru ve yıpranmış saçlar için ideal. Saçınıza eski gücünü kazandıracak krem yıpranmanın da önüne geçiyor.

Kıvırcık saçlarımı kolayca taramama yardımcı olan tek krem. Ama biraz yoğun, durulaması zor olabiliyor.

119 TL olan bu ürün tüm saç tipleri için uygun!

Pantene Miracle Saç Bakım Kremi

Bade Natural Biberiye Suyu

Bade Natural Biberiye Suyu

Dökülme karşıtı biberiye suyu saç uzamasını destekliyor. %100 doğal ve saf bu ürün sayesinde saçlarınız güçleniyor. Saç derisini besleyen biberiye suyu aynı zamanda saça nem veriyor. Durulama gerektirmediği için kullanımı çok kolay.

Bade Natural Biberiye Suyu

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Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Oval saç fırçası saçınızı açarken işinizi çok kolaylaştırıyor. Kullanımı kolay bu saç fırçası herkese lazım.

Kıvırcık saçlılar için bulunmaz nimet. kesinlikle tavsiye ediyorum.

Bu ürün tam fiyat-performan ürünü. 89 TL olan saç fırçası Amazon'un seçimi.

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Eyüp Sabri Tuncer Saç Toniği

Eyüp Sabri Tuncer Saç Toniği

Özel formülü olan saç toniği 500 ml geliyor. Hepimizin bildiği saç kremlerine göre çok daha etkili olan tonik saçlarınızın elektriklenmesini engelliyor. Frambuaz ve sirke içerikli toniği ıslak saça uygulamanız gerekiyor. Saç toniği saçınızı besliyor ve yumuşamasına yardımcı oluyor.

Çok memnun kaldım. İndirime girdikçe alacağım. saçlarımdaki yağlanma sorunu da epey azaldı bu ürün sayesinde.

Eyüp Sabri Tuncer Saç Toniği

Yves Rocher Kepeğe Karşı Yatıştırıcı Şampuan

Yves Rocher Kepeğe Karşı Yatıştırıcı Şampuan

Kepek sorunu yaşayanların kullanabileceği şampuan vegan içeriğe sahip. Kepeği yok ederek tekrar oluşmasının önüne geçen şampuan saçınıza ferahlık veriyor. Hoş bir kokuya sahip şampuan saç derinizi de yatıştırıyor.

Egzamamı yatıştırıyor ve rahatlatıyor düzenli kullanımda. Pahalı diğer aynı işlevi gören ürünlere karşı birebir muadil yani fazla para vermeyip hem doğal hem aynı işlevi gören kaliteli şampuan kullanmış oluyorsunuz

Yves Rocher Kepeğe Karşı Yatıştırıcı Şampuan

Morfose Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü

Morfose Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü

Bu fön sütü saçınızı sıcağa, güneşe, denize ve neme karşı koruyor. Sıcak işlemden önce uyguladığınızda saç uçlarından dışa doğru bir bakım yapıyor. Saçınıza parlaklık ve yumuşaklık katan fön sütünü mutlaka kullanın deriz! 

Ürün çok güzel. İlk kullanımda farkını hissediyorsunuz. Kokusu hoş tavsiye ederim 👍🏻 teşekkürler

Morfose Milk Therapy Çift Fazlı Fön Sütü

URBAN Care Intense Keratin Saç Bakım Maskesi

URBAN Care Intense Keratin Saç Bakım Maskesi

Aşırı yıpranmış saçlara özel bu maske vegan içeriğe sahip. Duş öncesi kullanılan saç maskesi ile saçlarınız çok güzel olacak.

55 TL olan saç maskesinden stok yapın bizce!

URBAN Care Intense Keratin Saç Bakım Maskesi

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Elseve Mucizevi Yağ Sprey Serum

Elseve Mucizevi Yağ Sprey Serum

Saçlarınıza iyilik yapmak için bu serumu alabilirsiniz. Saçınızı beslerken kırılmasını da önleyen serum saça parlaklık ve yumuşaklık veriyor. 10 etkiyi içinde barındıran bu serum ile saçlarınız mükemmel olacak.

Ürün anlatıldığı gibi güzel kaliteli ben çok beğendim.

Elseve Mucizevi Yağ Sprey Serum

Maru Deniz Tuzu Saç Spreyi

Maru Deniz Tuzu Saç Spreyi

Saça doğal dalga sağlayan ve hacim veren bu saç spreyi 250 ml. Denizden çıkmış gibi doğal, dağınık ve dolgun saçları seviyorsanız bu saç spreyini kullanın deriz!

Deniz tuzu saç spreyini sürekli saçlarıma sıkıyorum saçlarıma hacim ve dolgunluk veriyor hem kolay taranmasını hemde kolay şekil almasını sağlıyor çok başarılı bir ürün teşekkür ederim

Maru Deniz Tuzu Saç Spreyi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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