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İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.03.2025 - 18:16

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Mart 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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8 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Ovadan Osmancık Pirinç 1 Kg 52,50 TL

Ovadan Osmancık Pirinç 1 Kg 52,50 TL
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  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 gr 99,50 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 289 TL

  • Torku Doğal Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 135 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 55 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 75 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 339,50 TL

  • Torku Helva Çeşitleri 500 gr 105 TL

  • Çokça Garnitür 560 gr 24,50 TL

  • Balparmak Balkovan Çıtkapak Çiçek Balı 600 gr 199 TL

  • Zeo Yağlı Salamura Siyah Zeytin 900 gr 199 TL

  • Dr.Oetker Guseppe Dondurulmuş Karışık Pizza 405 gr 127,50 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Eti Çikolatalı Gofret Çeşitleri 9 TL

Eti Çikolatalı Gofret Çeşitleri 9 TL
onedio.com

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 65 TL

  • Eti Nero Kakao Kremalı Bisküvi 110 gr 14,50 TL

  • Mistral Perforeli Kağıt Mutfak Havlusu 1 Kg 99,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 164 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 49,90 TL

  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 84,50 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 109,50 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-On Çeşitleri 50 ml 69,90 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 gr 30,50 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99 TL

  • Oral-B Pro 3D White Advanced Diş Macunu 75 ml 59,90 TL

10 TL üstü alışverişlerde geçerli

10 TL üstü alışverişlerde geçerli
onedio.com

  • Torku %0,5 Yağlı Süt 4x1 Litre 95 TL 

  • Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 95 TL

13 Mart 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

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Toshiba 50" 4K Smart Tv 24.999 TL

Toshiba 50" 4K Smart Tv 24.999 TL
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  • Fobem 43' FHD Android Led Tv 7.999 TL

  • Piranha Bluetooth kulaklık Kulaklık 249 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

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Fantom DC500 Dik Süpürge 1.699 TL

Fantom DC500 Dik Süpürge 1.699 TL
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  • Akel Katmer ve Gözleme Sacı 1.099 TL

  • Kiwi Çubuk El Blender 399 TL

  • Homend Foodrunner El Mikseri 799 TL

  • Aprilla Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL

  • Aprilla Yüz Saunası 499 TL

  • Aprilla Buz Silindiri 149 TL

  • Aprilla Led Işıklı Cımbız 79,50 TL

  • Aprilla Epilatör 449 TL

  • Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 299 TL

  • Pierre Cardin Saç Düzleştirici 499 TL

  • Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

Kütahya Porselen Servis Tabağı 89,50 TL

Kütahya Porselen Servis Tabağı 89,50 TL
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  • Kütahya Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL

  • Borosilikat Çay Süzgeçli Demlik 129 TL

  • Borosilikat French Press 129 TL

  • Borosilikat Renkli Kulplu Bardak 310 ml 99,50 TL

  • Renkli Cam Pipet 6'lı Set 35 TL

  • Ayaklı Cam Sunum Kasesi 125 TL

  • Kulplu Cam Yağlık Seti 3 Parça 115 TL

  • Desenli Baharatlık 2'li 22,50 TL

  • Figürlü Matara 1000 ml 149 TL

  • Plastik Karma Ürünler 69,50 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 149 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 1000 cc 109 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 800 cc 89 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 500 cc 55 TL

  • Kahvaltılık Seti 7 Parça 89 TL

  • Bölmeli ve Sosluklu Beslenme Kabı 69,50 TL

  • Saklama Kabı 3'lü Set 79,50 TL

  • Saklama Kabı 5'li Set 120 TL

  • Stormax Saklama Kabı 3x1.25 Litre 89,50 TL

  • Bella Döküm Tava 490 TL

  • Bella Döküm Basık Tencere 690 TL

  • Bella Döküm Derin Tencere 24 cm 690 TL

  • Pastane Açıkta Servis Tabağı 339 TL

  • Paşabahçe Kayık Tabak 2'li Set 99 TL

  • Kulplu Süzgeç Badya 2'li Set 50 TL

  • Solingen Meyve Bıçağı 35 TL

  • Tabaklık 155 TL

Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 599 TL

Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 599 TL
onedio.com

  • Piranha Darbeli Matkap 749 TL

  • Piranha Şarjlı Matkap 849 TL

  • Piranha Tilki Kuyruğu Testere 849 TL

  • Piranha Avuç Taşlama 749 TL

  • Piranha Şarjlı Tornavida 999 TL

  • Piranha Hızlı Devirli Matkap 1.629 TL

  • Piranha Lazerli Havya Tabanca Seti 249 TL

  • Piranha Şarjlı Vidalama 349 TL

  • Piranha İnfrared Termometre 549 TL

  • Casati Sinergia Tavan Boyası 17,5 Kg 599 TL

  • Casati Tavan Boyası 10 Kg 279 TL

  • Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 399 TL

  • Casati Tavan Boyası 10 Kg 449 TL

  • Piknik Sandalyesi 449 TL

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Erkek Kemer 69 TL

Erkek Kemer 69 TL
onedio.com

  • Erkek El Çantası 149 TL

  • Makyaj Çantası 299 TL

  • PP Valiz Orta Boy 759 TL

  • PP Valiz Büyük Boy 879 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Desenli Rejisör Koltuk 329 TL

  • Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL

Piranha Oto Cam Sileceği 69,90 TL

Piranha Oto Cam Sileceği 69,90 TL
onedio.com

  • Araç Tipi Süpürge 399 TL

  • Piranha Mıknatıslı LED Işıldaklı El Feneri 179 TL

  • Piranha Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 69,90 TL

  • Dijital Hava Kompresörü 679 TL

  • Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 119 TL

  • Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre  69,90 TL

  • Profesyonel Cila / Cilt Alıcı Jel 300 ml 49,90 TL

  • Süper Sıvı Cila 300 ml 49,90 TL

  • Lastik Parlatıcı ve Koruyucu Jel 400 ml 59,90 TL

APEC APES 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL

APEC APES 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL
onedio.com
  • Volta 3 Tekerlekli Elektrikli Araç 43.850 TL

Oyuncaklar

Oyuncaklar
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Berjer Takımı 2.999 TL

Berjer Takımı 2.999 TL
onedio.com
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Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

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👇🏻
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ŞOK 5 Mart ile 12 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Şok'ta bu hafta:

Şok'ta bu hafta:
onedio.com

  • Arzum Mini Duo 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL, 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL,

  • 12 Parça Çay Seti 599 TL, 

  • Ayaklı Sunumluk 79,95 TL, 

  • Yapraklı Kare Tepsi 249 TL, 

  • Chef Salata Kurutucu 899 TL,

  • Çok Amaçlı Mikser Seti 250 TL,

  • Manuel El Rondosu 129 TL, 

  • Dekoratif Metal Sunumluk 199 TL,

  • Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL, 

  • Kancalı Fincan Askısı 75 TL, 

  • Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 199 TL, 

  • Afrika Menekşesi Saksı Çiçeği 79,90 TL, 

  • Silikon Maşa 24,95 TL, 

  • Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL, 

  • Kase 24,95 TL, 

  • Hasır Peçetelik 169 TL, 

  • Metal Peçetelik 64,95 TL,

  • Su Bardağı 34,95 TL

Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 198 TL,

Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 198 TL,
onedio.com

  • Kadın Viskon Tek Alt 139 TL, 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 799 TL, 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 849 TL, 

  • Esem Kadın/Erkek Terlik 299 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 74 TL,

  • 2'li Kadın Desenli Slip 69 TL,

  • 2'li Kadın Marul Lastik Kısa Konç Çorap 59,95 TL, 

  • 2'li Kadın Derby Çorap 49,95 TL, 

  • Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL, 

  • Kapaklı Organizer Çanta 199 TL, 

  • Organizer Çanta 159 TL, 

  • Seyahat Organizer Büyük Boy 229 TL, 

  • Kadın Omuz Çantası 179 TL,

  • Kadın Cüzdan 119

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onedio.com

Şok kasa arkası indirimlerinde bu hafta:

Şok kasa arkası indirimlerinde bu hafta:
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  • 450 gram Nesquik Mısır Gevreği 60 TL, 

  • 16'lı Jacobs Kahve 59 TL, 

  • 1350 ml Mintax Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 40 TL,

  • 4x250 ml Lipton Ice Tea / Pepsi Kutu 75 TL,

  • 400 gram Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 99 TL

14 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

11 Mart ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın önerileri

11 Mart ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın önerileri
onedio.com

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159 TL

  • Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 gr 99,50 TL

  • Kerem Ballı Kaymak 200 gr 62,50 TL

  • Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr 27,50 TL

  • İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 48,50 TL

  • İçim Ayran 200 ml 7 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 239 TL

  • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL

  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Danette Puding Danette İkilim 4x70 gr 40 TL

  • Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 gr 179 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • Güney Tereyağı 1000 gr 319 TL

  • Sek Labne 3x180 gr 74,50 TL

  • Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 gr 79,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 15000 gr 299 TL

  • Muratbey Burgu Peynir 200 gr 84,50 TL

  • Aknaz Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 1000 gr 149 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Kuşadası Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 129 TL

  • Namet Dana Misket Köfte 72,50 TL

  • Pınar Açıkbüfe Hindi Salam 900 gr 89,50 TL

  • Sultan Dana Kangal Sucuk 400 gr 239 TL

  • Namet Fıstıklı Hindi Salam 2x50 gr 24 TL

  • Aytaç Dilimli Hindi Füme 60 gr 27,50 TL

  • Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 gr 94,50 TL

  • Banvit Piliç Baget 1000 gr 79,90 TL

  • Superfresh Mantı 1 Kg 109 TL

  • Mezzet Revani Çeşitleri 65 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

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Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Çilek Jöleli Red Velvet Kek 100 gr 39 TL

Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Çilek Jöleli Red Velvet Kek 100 gr 39 TL
onedio.com

  • Biscolata Stix Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Parçacıklı Çubuk Bisküvi 32 gr 21 TL

  • Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 gr 89 TL

  • Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL

  • Ülker Çizi Tulum Peyniri &Köz Peyniri Aromalı Kraker 80 gr 23,50 TL

  • Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 gr 42,50 TL

  • Eti Gong Pops Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 37,50 TL

  • Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 149 TL

  • Ülker Dankek Portakallı Tart Kek 180 gr 49 TL

  • Halley Ülker Muzlu Lokmalık 3x66 gr 47,50 TL

  • Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 47 gr 11,50 TL

  • First Şekersiz Sakız 37,50 TL

  • Oslo Vanilya Aromalı Gofret 900 gr 75 TL

  • Çerezza Muhabbet Mısır Çerezi 18,50 TL

  • Çerezza Patlamış Mısır 80 gr 25 TL

  • Doğal Bakliyat Cipsi 24,50 TL

  • Eti Canga Antep Fıstıklı Karemelli Çikolata Bar 45 gr 45 TL

  • Bebeto Dondurularak Kurutulmuş Yumuşak Şeker 35 gr 27,50 TL

  • Haribo Yumuşak Şeker 200 gr 25 TL

  • Corny Tam Tahıl Bar 4x20 gr 49,50 TL

  • Simbat Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 64,50 TL

  • Hazarbey Dut Kurusu 150 gr 49,50 TL

  • Meray Tuzlu Leblebi 160 gr 24,50 TL

  • Doğuş Karadeniz Bergamot Aromalı Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL

  • Tchibo Filtre Kahve Gold Selection 250 gr 119 TL

  • Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 25'li 79 TL

  • Black Bruin Açai Enerji İçeceği 1 Litre 27,50 TL

  • Avoya Blend Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri4x250 ml 65 TL

Çapa Makinesi 19.999 TL

Çapa Makinesi 19.999 TL
onedio.com

Çapa makineleri için tıklayın.

Yapı market ürünleri

Yapı market ürünleri
onedio.com

  • SGS Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

  • Polisaj Makinesi 3.190 TL

  • Sunta Kesme Makinası 1.990 TL

  • 12V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

  • 20V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti 1.650 TL

  • Darbeli Matkap 999 TL

  • Kırıcı-Delici Matkap 1.990 TL

  • Çok Amaçlı Zımpara-Kesici Raspalama Makinesi 1.390 TL

  • Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

  • Dekupaj Testere 999 TL

  • Hobi Gravür Seti 1.190 TL

  • Lazer Metre 1.350 TL

  • Şarj Edilebilir Led Fener 549 TL

  • Tornavida Seti 475 TL

  • Panç Seti 199 TL

  • Matkap Uç Seti 249 TL

  • Kıl Testere Seti 249 TL

  • Polisaj ve Zımpara Seti 199 TL

Boyacı setleri - Ev yenileme ürünleri

Boyacı setleri - Ev yenileme ürünleri
onedio.com

  • Boyacı Seti 5'li 225 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 299 TL

  • Çok Amaçlı Elastik Kova 16 L 129 TL

  • Silikon Tabancası 99 TL

  • Cam Kazıma Aparatı 45 TL

  • F500 Silikonize Mastik 500G 49 TL

  • F280 Silikon 280G 79 TL

  • Sprey Boya 225ML 69 TL

  • Plastik Boya Karıştırıcı 80X400 69 TL

  • Parmak Rulo 10 cm 49 TL

  • Pas Sökücü Sprey 200 ml 69 TL

  • Derz Tamir Dolgusu 380 gr 79 TL

  • 3+1 Basamak Profil Merdiven 599 TL

  • 2 Basamaklı Metal Merdiven 975 TL

  • Parlat Mucize Köpük Temizleyici 500ML 85 TL

  • Metal Sabit Sırık 20CM 75 TL

  • Profesyonel Oto Fırçası 99 TL

  • Yer Fırçası 79 TL

  • Plastik Çekpas 40 CM 79 TL

  • Çift Taraflı Köpük Bant 18 mm X 2m 25 TL

  • Tamir Bandı Renk 48 mm X 10m 39 TL

  • Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 35 TL

  • Koli Bandı 19 TL

  • Şeffaf Koli Bandı 40mt + Bant Kesme Aparatı 2’li Set 69 TL

  • 3'lü Grup Priz + Golyat Set 249 TL

  • Anahtar + Topraklı Priz + Komütatör 49 TL

  • Mini Makaralı Kablo 420 TL

  • Dijital Kablosuz Kapı Zili 249 TL

  • Akım Korumalı Priz 349 TL

👇🏻

👇🏻
onedio.com

  • Çatal Başlı Çekiç 129 TL

  • Lastik Tokmak No:50 129 TL

  • Kurbağacık Anahtar 10' 325 TL

  • Zımba Tabancası 449 TL

  • Kemer Delme Pensesi 199 TL

  • Yankeski 229 TL

  • Pense 160 mm 229 TL

  • Kargaburun 160 mm 229 TL

  • Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL

  • Allen Anahtar Takım 9'lu Set 179 TL

  • Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 2'li Set 75 TL

  • Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL

  • Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

  • İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 199 TL

  • Kalın Mum Silikon 200 gr 85 TL

  • İnce Mum Silikon 200 gr 85 TL

  • Alüminyum Su Terazisi 40 cm 149 TL

  • Profesyonel Maket Bıçağı 18MM 99 TL

  • Mucize Temizleme Pastası 500 gr 65 TL

  • Lavabo Açma Sustası 3m 119 TL

  • Titreşim Önleyici Kaydırmaz Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 4 Adet 79 TL

  • Universal Mobilya Sabitleme Kiti 85 TL

  • Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + Yapıştırıcı 35 gr  85 TL

  • F50 Tüp Silikon 49 TL

  • Hızlı Yapıştırıcı 20 gr 35 TL

  • Kapı Pencere İzolasyon Bandı 35mmX3m 85 TL

  • Sızdırmazlık Bandı 38mm X 3,35m 155 TL

  • Cırt Kelepçe Seti 45'li 55 TL

  • Poly Nitril Kaplı Örme Eldiven 39 TL

  • Kapı ve Pencere Kolu Spoteri 9’lu 30 TL

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Katlanabilir E-Bike 17.900 TL

Katlanabilir E-Bike 17.900 TL
onedio.com

  • LG 65' Smart 4K Ultra HD HDR Led Tv 34.990 TL

  • SENNA 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led 4.290 TL

  • RKS Katlanabilir BN5 Pro E-Bike 17.900 TL

  • RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

  • Mutfak Tartısı HP36 249 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

  • Çelik Termos 399 TL

  • Nordica 2008 Tıraş Makinesi 199 TL

  • Nordica 524 Tıraş Makinesi 275 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 299 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 475 TL

Mutfak ürünleri

Mutfak ürünleri
onedio.com

  • Glass in love 4'lü Cam Pasta Tabağı 20 cm 249 TL

  • Glass in love Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL

  • Glass in love Cam Kase 2250 cc 199 TL

  • Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 6'lı 149 TL

  • Paşabahçe Echo Su Bardağı 6'lı 139 TL

  • Paşabahçe  Echo Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe  Echo Dondurmalık 139 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 28 cm 289 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 139 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 89 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 215 cc 29 TL

  • Yemek Taşıma Kabı 349 TL

  • Pazar Arabası 399 TL

  • Benante Makarna Tabağı 79 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 139 TL

  • Borosilikat Bombeli Bardak ~300 cc 89 TL

  • Çok Amaçlı Kutu 119 TL

  • Pirge Soyacak 129 TL

  • Askılı Çöp Kovası 129 TL

  • Derin Organizer 59 TL

  • Renkli Süzgeç 99 TL

  • Sürgülü Süzgeç 2500 ml 74,50 TL

  • Kapaklı Düzenleyici 49 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 17,50 TL

  • Dekoratif Hasır Örme Sepet 249 TL

  • Temiz-Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 349 TL

Tekstil ürünleri

Tekstil ürünleri
onedio.com

👇🏻

👇🏻
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  • 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

  • 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL

  • Ayakkabı Dolabı 1.490 TL

  • Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Karma Oyuncak Çeşitleri 69 TL

  • Tekli Arabalar 69,50 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

  • İkili Havlu Set 65 TL

  • Tanja Yumak 89 TL

  • Kristal Yumak 89 TL

  • Pijama Takımı Kadın 349 TL

  • Pijama Takımı Kız Çocuk 199 TL

  • Pijama Takımı Erkek Çocuk 199 TL

  • Spor Çantası 399 TL

  • Sineklik 59 TL

  • Sineklik 49 TL

  • Sarı Çizme 209 TL

  • Yer Döşemesi 89 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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