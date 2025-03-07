İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Mart 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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8 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Ovadan Osmancık Pirinç 1 Kg 52,50 TL
Eti Çikolatalı Gofret Çeşitleri 9 TL
10 TL üstü alışverişlerde geçerli
13 Mart 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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Toshiba 50" 4K Smart Tv 24.999 TL
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Fantom DC500 Dik Süpürge 1.699 TL
Kütahya Porselen Servis Tabağı 89,50 TL
Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 599 TL
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Erkek Kemer 69 TL
Piranha Oto Cam Sileceği 69,90 TL
APEC APES 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL
Oyuncaklar
Berjer Takımı 2.999 TL
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Gıda ürünleri
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ŞOK 5 Mart ile 12 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Şok'ta bu hafta:
Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 198 TL,
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Şok kasa arkası indirimlerinde bu hafta:
11 Mart ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın önerileri
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Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Çilek Jöleli Red Velvet Kek 100 gr 39 TL
Çapa Makinesi 19.999 TL
Yapı market ürünleri
Boyacı setleri - Ev yenileme ürünleri
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Katlanabilir E-Bike 17.900 TL
Mutfak ürünleri
Tekstil ürünleri
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