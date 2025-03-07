Zamanı Şık ve Akıllı Takip Edin: En İyi Saat Modelleri ile Tarzınızı ve Konforunuzu Tamamlayın!
Zamanı Şık ve Akıllı Takip Edin: En İyi Saat Modelleri ile Tarzınızı ve Konforunuzu Tamamlayın!
Zamanı şık ve teknolojik bir dokunuşla takip etmeye ne dersiniz? Akıllı saatlerden klasik kol saatlerine kadar her tarza uygun en iyi modelleri sizin için bir araya getirdik! İşte stilinize ve hayat tarzınıza uyacak 15 harika saat! ⌚✨
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 07.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Apple Watch SE (2. Nesil) GPS 40 mm - Yıldız Işığı Kasa ve Spor Kordon
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2. Samsung Galaxy Fit3 - Akıllı Bileklik (Gri)
3. HUAWEI WATCH FIT 3 - Akıllı Saat (Yeşil)
4. Casio LTP-V009G-7EUDF - Kadın Kol Saati
5. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite - Siyah
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6. Havit Watch M9030 Pro - Akıllı Saat (Siyah)
7. Samsung Galaxy Watch7 - Akıllı Saat (Yeşil, 44mm, Bluetooth)
8. QCY GT2 - AMOLED Akıllı Saat (Siyah)
9. Haylou Solar Neo - Akıllı Saat (Sesli Görüşme Destekli)
10. Casio MTP-1374D-1AVDF - Erkek Kol Saati
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11. Swatch SB03B100 - Erkek Kol Saati
12. Casio GA-100-1A1DR G-Shock - Erkek Kol Saati
13. Swatch YLS454G - Kadın Kol Saati
14. Just Cavalli JC1L209M0035 - Kadın Kol Saati
15. Momentus SS224G-08SG - Kadın Kol Saati
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