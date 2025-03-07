BİM'e Çapa Makinesi Geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Çapa Makinesi Geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
14 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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11 Mart ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın önerileri
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Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Çilek Jöleli Red Velvet Kek 100 gr 39 TL
Çapa Makinesi 19.999 TL
Yapı market ürünleri
Boyacı setleri - Ev yenileme ürünleri
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Katlanabilir E-Bike 17.900 TL
Mutfak ürünleri
Tekstil ürünleri
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