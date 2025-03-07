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BİM'e Çapa Makinesi Geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Çapa Makinesi Geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.03.2025 - 09:30

14 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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11 Mart ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın önerileri

11 Mart ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın önerileri

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159 TL

  • Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 gr 99,50 TL

  • Kerem Ballı Kaymak 200 gr 62,50 TL

  • Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr 27,50 TL

  • İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 48,50 TL

  • İçim Ayran 200 ml 7 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 239 TL

  • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL

  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Danette Puding Danette İkilim 4x70 gr 40 TL

  • Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 gr 179 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • Güney Tereyağı 1000 gr 319 TL

  • Sek Labne 3x180 gr 74,50 TL

  • Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 gr 79,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 15000 gr 299 TL

  • Muratbey Burgu Peynir 200 gr 84,50 TL

  • Aknaz Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 1000 gr 149 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Kuşadası Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 129 TL

  • Namet Dana Misket Köfte 72,50 TL

  • Pınar Açıkbüfe Hindi Salam 900 gr 89,50 TL

  • Sultan Dana Kangal Sucuk 400 gr 239 TL

  • Namet Fıstıklı Hindi Salam 2x50 gr 24 TL

  • Aytaç Dilimli Hindi Füme 60 gr 27,50 TL

  • Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 gr 94,50 TL

  • Banvit Piliç Baget 1000 gr 79,90 TL

  • Superfresh Mantı 1 Kg 109 TL

  • Mezzet Revani Çeşitleri 65 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Çilek Jöleli Red Velvet Kek 100 gr 39 TL

Biscolata Pia Beyaz Çikolata Kaplamalı Çilek Jöleli Red Velvet Kek 100 gr 39 TL

  • Biscolata Stix Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Parçacıklı Çubuk Bisküvi 32 gr 21 TL

  • Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 gr 89 TL

  • Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL

  • Ülker Çizi Tulum Peyniri &Köz Peyniri Aromalı Kraker 80 gr 23,50 TL

  • Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 gr 42,50 TL

  • Eti Gong Pops Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 37,50 TL

  • Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 149 TL

  • Ülker Dankek Portakallı Tart Kek 180 gr 49 TL

  • Halley Ülker Muzlu Lokmalık 3x66 gr 47,50 TL

  • Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 47 gr 11,50 TL

  • First Şekersiz Sakız 37,50 TL

  • Oslo Vanilya Aromalı Gofret 900 gr 75 TL

  • Çerezza Muhabbet Mısır Çerezi 18,50 TL

  • Çerezza Patlamış Mısır 80 gr 25 TL

  • Doğal Bakliyat Cipsi 24,50 TL

  • Eti Canga Antep Fıstıklı Karemelli Çikolata Bar 45 gr 45 TL

  • Bebeto Dondurularak Kurutulmuş Yumuşak Şeker 35 gr 27,50 TL

  • Haribo Yumuşak Şeker 200 gr 25 TL

  • Corny Tam Tahıl Bar 4x20 gr 49,50 TL

  • Simbat Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 64,50 TL

  • Hazarbey Dut Kurusu 150 gr 49,50 TL

  • Meray Tuzlu Leblebi 160 gr 24,50 TL

  • Doğuş Karadeniz Bergamot Aromalı Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL

  • Tchibo Filtre Kahve Gold Selection 250 gr 119 TL

  • Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 25'li 79 TL

  • Black Bruin Açai Enerji İçeceği 1 Litre 27,50 TL

  • Avoya Blend Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri4x250 ml 65 TL

Çapa Makinesi 19.999 TL

Çapa Makinesi 19.999 TL

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Yapı market ürünleri

Yapı market ürünleri

Boyacı setleri - Ev yenileme ürünleri

Boyacı setleri - Ev yenileme ürünleri
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Katlanabilir E-Bike 17.900 TL

Katlanabilir E-Bike 17.900 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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