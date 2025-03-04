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ŞOK'a Arzum Minio Duo İkili Kahve Makinesi Geliyor! 5 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Arzum Minio Duo İkili Kahve Makinesi Geliyor! 5 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
04.03.2025 - 11:33

ŞOK 5 Mart ile 12 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Mart ile 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Şok'ta bu hafta:

Şok'ta bu hafta:

  • Arzum Mini Duo 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL, 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL,

  • 12 Parça Çay Seti 599 TL, 

  • Ayaklı Sunumluk 79,95 TL, 

  • Yapraklı Kare Tepsi 249 TL, 

  • Chef Salata Kurutucu 899 TL,

  • Çok Amaçlı Mikser Seti 250 TL,

  • Manuel El Rondosu 129 TL, 

  • Dekoratif Metal Sunumluk 199 TL,

  • Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL, 

  • Kancalı Fincan Askısı 75 TL, 

  • Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 199 TL, 

  • Afrika Menekşesi Saksı Çiçeği 79,90 TL, 

  • Silikon Maşa 24,95 TL, 

  • Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL, 

  • Kase 24,95 TL, 

  • Hasır Peçetelik 169 TL, 

  • Metal Peçetelik 64,95 TL,

  • Su Bardağı 34,95 TL

Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 198 TL,

Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 198 TL,

  • Kadın Viskon Tek Alt 139 TL, 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 799 TL, 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 849 TL, 

  • Esem Kadın/Erkek Terlik 299 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 74 TL,

  • 2'li Kadın Desenli Slip 69 TL,

  • 2'li Kadın Marul Lastik Kısa Konç Çorap 59,95 TL, 

  • 2'li Kadın Derby Çorap 49,95 TL, 

  • Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL, 

  • Kapaklı Organizer Çanta 199 TL, 

  • Organizer Çanta 159 TL, 

  • Seyahat Organizer Büyük Boy 229 TL, 

  • Kadın Omuz Çantası 179 TL,

  • Kadın Cüzdan 119

Şok kasa arkası indirimlerinde bu hafta:

Şok kasa arkası indirimlerinde bu hafta:

  • 450 gram Nesquik Mısır Gevreği 60 TL, 

  • 16'lı Jacobs Kahve 59 TL, 

  • 1350 ml Mintax Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 40 TL,

  • 4x250 ml Lipton Ice Tea / Pepsi Kutu 75 TL,

  • 400 gram Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 99 TL

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Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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