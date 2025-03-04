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Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Modellerinden New Balance Ayakkabıya 4 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Modellerinden New Balance Ayakkabıya 4 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 10:03

4 Mart 2025 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? LEGO severlerin gözdesi olan modellerden, kalite ve konforu bir arada sunan New Balance ayakkabılara kadar pek çok ürün cazip fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Günün fırsatlarını kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 04.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Tefal TW7941EA Silence Force Cyclonic Effitech Animal Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 2211401265

1. Tefal TW7941EA Silence Force Cyclonic Effitech Animal Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 2211401265

Evcil hayvan sahiplerinin kabusu tüylerden kurtulmak artık çok kolay! Bu süpürge, sessizliği ve güçlü çekişiyle temizlikte yeni bir dönem başlatıyor. İndirimli fiyatıyla kaçırılmayacak fırsat!

Tefal TW7941EA Silence Force Cyclonic Effitech Animal Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 2211401265

2. Harry Potter Seti - 7 Kitap Kutulu

2. Harry Potter Seti - 7 Kitap Kutulu

Hogwarts'ın büyülü dünyasına adım atmak için harika bir fırsat! Bu özel kutulu set, serinin tüm kitaplarını bir arada sunuyor. İndirimli fiyatıyla sihirli bir yolculuğa çıkın!

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3. ULANZI J12 Kablosuz İkili Yaka Mikrofonu Lightning

3. ULANZI J12 Kablosuz İkili Yaka Mikrofonu Lightning

Video içerik üreticileri ve canlı yayın yapanlar için ideal bir çözüm! Bu kablosuz mikrofon, net ses kalitesi ve kullanım kolaylığı sunuyor. İndirimli fiyatıyla profesyonel ses deneyimi yaşayın!

ULANZI J12 Kablosuz İkili Yaka Mikrofonu Lightning

4. Calvin Klein Jeans Sweatshirt Erkek

4. Calvin Klein Jeans Sweatshirt Erkek

Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan bu sweatshirt, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak! Calvin Klein kalitesiyle tasarlanan bu ürün, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor.

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5. Tommy Hilfiger Flag Basket Sneaker Spor Ayakkabı Kadın

5. Tommy Hilfiger Flag Basket Sneaker Spor Ayakkabı Kadın

Hem şık hem de rahat bir spor ayakkabı arayanlar için mükemmel bir seçenek! Tommy Hilfiger'ın ikonik tasarımı, bu ayakkabıyı özel kılıyor. İndirimli fiyatıyla tarzınızı tamamlayın!

Tommy Hilfiger Flag Basket Sneaker Spor Ayakkabı Kadın

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6. Paşa Lezzeti Keşfet Lüx Paket 990 gr - 27 Paket (NATUREL 1. KALİTE)

6. Paşa Lezzeti Keşfet Lüx Paket 990 gr - 27 Paket (NATUREL 1. KALİTE)

Tüm ürünlerde 2. ürün 1 TL!

Paşa Lezzeti Keşfet Lüx Paket 990 gr - 27 Paket (NATUREL 1. KALİTE)

7. Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml (Soğuk Sıkım)

7. Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml (Soğuk Sıkım)

Tüm ürünlerde %45'e varan indirim!

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml (Soğuk Sıkım)

8. L'oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50 Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

8. L'oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50 Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

Sepette 1500 TL'ye 300 TL İndirim! %40'a varan indirim kuponlarını kullanmayı unutma!

L'oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50 Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

9. CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi-Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli 340gr

9. CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi-Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli 340gr

CeraVe'de 2. ürün alımına 15 % indirim fırsatı!

CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi-Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli 340gr

10. Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

10. Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

Spor sonrası smoothie'ler veya hızlı atıştırmalıklar için ideal! Bu kişisel blender, pratik kullanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İndirimli fiyatıyla sağlıklı yaşamınıza kolaylık katın!

Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender - Siyah

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11. LEGO® Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası 42141 - Yetişkinler için 2022 Araba Modeli Yapım Seti (1432 Parça)

11. LEGO® Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası 42141 - Yetişkinler için 2022 Araba Modeli Yapım Seti (1432 Parça)

Yetişkin LEGO severler için muhteşem bir proje! Bu detaylı McLaren Formula 1 modeli, hem yapım sürecinde keyif veriyor hem de sergilemek için harika bir parça. İndirimli fiyatıyla bu eşsiz deneyimi yaşayın!

LEGO® Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası 42141 - Yetişkinler için 2022 Araba Modeli Yapım Seti (1432 Parça)

12. New Balance 9060 Rain Cloud Grey Kadın Sneaker

12. New Balance 9060 Rain Cloud Grey Kadın Sneaker

Hem tarz hem de konfor arayanların tercihi! Bu New Balance sneaker, modern tasarımı ve rahat yapısıyla günlük kullanım için mükemmel. İndirimli fiyatıyla sokak modasına ayak uydurun!

New Balance 9060 Raın Cloud Grey Kadın Sneaker

13. Tefal Ingenio Excellence Titanyum 6x 12 Parça Büyük Tava Tencere Seti - 2100129607

13. Tefal Ingenio Excellence Titanyum 6x 12 Parça Büyük Tava Tencere Seti - 2100129607

Mutfakta yer tasarrufu sağlayan ve çok yönlü kullanıma uygun bir set! Bu Tefal tava tencere seti, titanyum kaplamasıyla uzun ömürlü ve yapışmaz bir deneyim sunuyor. İndirimli fiyatıyla mutfakta harikalar yaratın!

Tefal Ingenio Excellence Titanyum 6x 12 Parça Büyük Tava Tencere Seti - 2100129607

14. Güral Porselen Bahar Dalı 6 Adet 16 cm Pasta Tabağı

14. Güral Porselen Bahar Dalı 6 Adet 16 cm Pasta Tabağı

Sofralarınıza zarafet katacak bu pasta tabakları, bahar temalı deseniyle göz kamaştırıyor! Güral Porselen kalitesiyle üretilen bu tabaklar, özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığı tamamlıyor. İndirimli fiyatıyla sofralarınıza bahar esintisi getirin!

Güral Porselen Bahar Dalı 6 Adet 16 cm Pasta Tabağı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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