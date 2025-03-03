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Günün Fırsatı: Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
03.03.2025 - 15:14

Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi Türkiye'ye geldiğinden beri en çok sevilen yıkama makineleri arasına girdi. Güçlü performansıyla kullananların gönüllerini feth eden Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi şimdi Amazon Fırsatları indiriminde.

Bu içerik 03.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi kompakt leke temizleyici halılardan, merdivenlerden, döşemelerden ve arabalardan evcil hayvan lekelerini ve kokularını anında temizliyor.

Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi kompakt leke temizleyici halılardan, merdivenlerden, döşemelerden ve arabalardan evcil hayvan lekelerini ve kokularını anında temizliyor.

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Yüksek basınçlı sprey ve güçlü emiş gücü, hızlı kurutma için kiri ve sıvıyı çekiyor. Yiyecek lekelerini, evcil hayvan lekelerini ve kokularını, gömülü çamur ve kiri temizliyor.

Yüksek basınçlı sprey ve güçlü emiş gücü, hızlı kurutma için kiri ve sıvıyı çekiyor. Yiyecek lekelerini, evcil hayvan lekelerini ve kokularını, gömülü çamur ve kiri temizliyor.

20 Kat Daha Fazla Leke Çıkarma Gücü: Çift etkenli temizlik deterjanlarıyla lekeleri ve kokuları anında gideriyor.

Shark StainStriker, gittiğiniz her yere götürebileceğiniz kadar hafif ve küçük boyuta sahip, bu sayede dolaplarda saklamak için de uygun.

Shark StainStriker, gittiğiniz her yere götürebileceğiniz kadar hafif ve küçük boyuta sahip, bu sayede dolaplarda saklamak için de uygun.

Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi'ni burada bulabilirsiniz.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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