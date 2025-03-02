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Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Lancome Idôle Parfüm'e 3 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Lancome Idôle Parfüm'e 3 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 01:45

3 Mart 2025 tarihinde indirimli ürünler arasında neler var diye merak ediyorsanız, işte size günün fırsatları! Nespresso'nun zarif tasarımlı ve kullanımı kolay kahve makineleri, kahve severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Eğer siz de evinizde barista kalitesinde kahve yapmayı seviyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Bir diğer dikkat çeken indirimli ürün ise Lancome Idôle parfüm. Bu özgün ve etkileyici parfüm, kendine güvenen ve çekiciliğini ön plana çıkarmayı seven kadınların tercihi. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünlerle alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 03.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Under Armour UA Undeniable 5.0 Duffle XS Pembe Kadın Spor Çantası

1. Under Armour UA Undeniable 5.0 Duffle XS Pembe Kadın Spor Çantası

Spor salonuna giderken veya kısa seyahatlerde ihtiyacınız olan her şeyi taşıyabileceğiniz bu çanta, indirimde!

Şık tasarımı ve dayanıklı malzemesiyle uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün.

Under Armour UA Undeniable 5.0 Duffle XS Pembe Kadın Spor Çantası

2. HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

2. HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

Oyun tutkunları için yüksek performans sunan bu dizüstü bilgisayar, indirimde!

Güçlü işlemcisi ve ekran kartıyla en yeni oyunları bile akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

3. Arnica Solara Şarjlı Dik Süpürge ET13450

3. Arnica Solara Şarjlı Dik Süpürge ET13450

Ev temizliğinde pratiklik arayanlar için ideal olan bu şarjlı dik süpürge, indirimde!

Kablosuz tasarımı ve güçlü emiş gücüyle evinizi kolayca temizleyebilirsiniz.

Arnica Solara Şarjlı Dik Süpürge ET13450

4. Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

4. Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

Koşu yaparken rahatlık ve performans arayan erkekler için ideal olan bu ayakkabı, indirimde!

Hafif yapısı ve yastıklama özelliğiyle her adımda konfor sunar.

Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

5. BRITA Su Arıtma Filtreli Cam Sürahi – Açık Mavi (2,5 L)

5. BRITA Su Arıtma Filtreli Cam Sürahi – Açık Mavi (2,5 L)

Musluk suyunu arıtarak daha sağlıklı ve lezzetli su içmenizi sağlayan bu sürahi, indirimde!

Şık tasarımı ve pratik kullanımıyla mutfağınıza renk katacak.

BRITA Su Arıtma Filtreli Cam Sürahi – Açık Mavi (2,5 L)

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6. Bella Maison %100 Pamuk Saten Leora Tek Kişilik Nevresim Seti Somon (160X220 Cm)

6. Bella Maison %100 Pamuk Saten Leora Tek Kişilik Nevresim Seti Somon (160X220 Cm)

Yatak odanıza lüks bir dokunuş katacak bu saten nevresim seti, indirimde!

Yumuşak dokusu ve şık rengiyle rahat bir uyku deneyimi sunar.

Bella Maison %100 Pamuk Saten Leora Tek Kişilik Nevresim Seti Somon (160X220 Cm)

7. NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 10 Double Tap

7. NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 10 Double Tap

Dudaklarınıza hem bakım yapacak hem de parlaklık katacak bu dudak balmı, indirimde! Pratik kullanımı ve zengin içeriğiyle dudaklarınızı nemlendirir ve renklendirir.

NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 10 Double Tap

8. Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti 5 Parça-Rosegold

8. Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti 5 Parça-Rosegold

Mutfakta hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir arada arayanlar için ideal olan bu döküm tencere seti, indirimde! Mini boyutuyla pratik kullanım sunarken, rosegold rengiyle de mutfağınıza zarif bir dokunuş katar.

Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti 5 Parça-Rosegold

9. Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

9. Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

Çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak bu konuşan çay makinesi, indirimde!

Dokunmatik ekranı ve akıllı özellikleriyle çay demlemek artık çok daha kolay.

Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

10. Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı-10 Parça-Sarı

10. Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı-10 Parça-Sarı

Güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak bu kahvaltı takımı da indirimde! Sarı rengiyle sofralarınıza neşe katarken, 10 parçalık setiyle de 4 kişilik kahvaltılarınızı şölene dönüştürür.

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı-10 Parça-Sarı

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11. Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi, Beyaz

11. Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi, Beyaz

60 kapsüle kadar hediye kapsül kampanyası!

Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi, Beyaz

12. Lancome Idôle Favorilerle Tanışma Kadın Parfüm Seti 25 Ml

12. Lancome Idôle Favorilerle Tanışma Kadın Parfüm Seti 25 Ml

1000 TL ve üzeri alışverişlerde deneme boy fondöten hediye!

Lancome Idôle Favorilerle Tanışma Kadın Parfüm Seti 25 Ml

13. HC Care Retinol %0.5 In Squalane Kırışıklık Ve Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Serumu 30 Ml.

13. HC Care Retinol %0.5 In Squalane Kırışıklık Ve Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Serumu 30 Ml.

HC'de 3 al 2 öde ve 2. ürün 99 TL!

HC Care Retinol %0.5 In Squalane Kırışıklık Ve Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Serumu 30 Ml.

14. Signal White Now Color Correct Uzun Süren Beyazlık Diş Macunu 75 ml x2

14. Signal White Now Color Correct Uzun Süren Beyazlık Diş Macunu 75 ml x2

Gülüşünüzü ışıltılı hale getirecek bu diş macunu, indirimde!

Signal White Now Color Correct Uzun Süren Beyazlık Diş Macunu 75 ml x2

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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