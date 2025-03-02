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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 21:03

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. L’Oréal Paris - Panorama Hacim Veren Maskara (Siyah)

1. L’Oréal Paris - Panorama Hacim Veren Maskara (Siyah)

Kirpiklerinize tek dokunuşla hacim ve dolgunluk katmaya ne dersiniz? L’Oréal Paris Panorama Maskara, özel fırçasıyla her kirpiği kavrayarak ekstra hacim kazandırıyor. Gün boyu dökülmeyen, topaklanmayan ve etkileyici bakışlar için birebir!

2. The Ceel - Biberiye Set

2. The Ceel - Biberiye Set

Saç dökülmesine ve cansız tellere doğal bir çözüm arıyorsanız, The Ceel Biberiye Set tam size göre! Biberiyenin saç güçlendiren etkisiyle, daha canlı ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Saçlarınıza doğanın gücünü hediye edin!

3. L’Oréal Paris - True Match Nude Fondöten Serum (1-2 Rosy Light)

3. L’Oréal Paris - True Match Nude Fondöten Serum (1-2 Rosy Light)

Hem cilt bakım serumunun hafifliğini hem de fondötenin kapatıcılığını bir arada sunan harika bir ürün! True Match Nude Fondöten Serum, cildi nemlendirirken doğal bir ışıltı kazandırıyor. Ciltle kusursuz bir şekilde bütünleşen yapısıyla, “makyaj yokmuş gibi” görünen bir cilt efekti yaratıyor!

4. La Roche-Posay - Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

4. La Roche-Posay - Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Güneş korumasında hassas ciltler için özel geliştirilmiş, hafif ve yağlı his bırakmayan bir formül! Anthelios UVmune Fluid SPF50+, cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korurken makyaj altına da harika bir baz oluyor. Gün boyu koruma ve konfor bir arada!

5. Arzum - Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici

5. Arzum - Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici

Fön makinesi ve saç fırçasını tek bir cihazda buluşturan Arzum Volume Pro, saçlarınıza profesyonel dokunuş katıyor! Seramik kaplamalı fırçaları sayesinde saçı hem şekillendiriyor hem de koruyor. Evde kuaför etkisi yaratmak için ideal!

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6. Bioderma - Sensibio Foaming Gel (Hassas ve Normal Ciltler için Temizleme Jeli)

6. Bioderma - Sensibio Foaming Gel (Hassas ve Normal Ciltler için Temizleme Jeli)

Hassas ciltler için geliştirilmiş Bioderma Sensibio Foaming yüz temizleme jeli, cildi nazikçe arındırırken kurutmadan nem dengesini koruyor. Sabah akşam kullanarak temiz, ferah ve yumuşacık bir cilt hissine kavuşabilirsiniz. Cildinizi yormadan derinlemesine temizlik!

7. Cosmed - Atopia Cleansing Oil (Yüz ve Vücut için Temizleme Yağı, 200 ml)

7. Cosmed - Atopia Cleansing Oil (Yüz ve Vücut için Temizleme Yağı, 200 ml)

Yağ bazlı temizleyiciler cildi arındırırken aynı zamanda besler ve nemlendirir. Cosmed Atopia Cleansing Oil, cildi makyajdan ve kirden arındırırken bariyerini güçlendirerek yumuşacık bir his bırakıyor. Cilt bakım rutininize bir spa etkisi katmak için harika bir seçenek!

8. NYX Professional Makeup - Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı (04 Apri-Caught)

8. NYX Professional Makeup - Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı (04 Apri-Caught)

Dudaklarınıza anında dolgunluk ve parlaklık kazandıran NYX Duck Plump, ışıltılı bir bitiş sunuyor. Apri-Caught rengiyle dudaklarınıza doğal ama çekici bir ton verirken içeriğindeki özel formüllerle dolgun bir görünüm sağlıyor. Hem bakımlı hem etkileyici dudaklar için birebir!

9. Gillette - Sensor3 Tıraş Makinesi + 6 Yedek Tıraş Bıçağı

9. Gillette - Sensor3 Tıraş Makinesi + 6 Yedek Tıraş Bıçağı

Pürüzsüz ve konforlu bir tıraş deneyimi için Gillette Sensor3, hareketli başlığı ve üç bıçaklı yapısıyla cildi tahriş etmeden tıraş yapıyor. Uzun ömürlü 6 yedek bıçak sayesinde tıraş keyfi uzun süre devam ediyor. Keskin, konforlu ve pratik!

10. Ruiada - Flowers Series %100 Floş İpek İnce Banyo Duş Kesesi (Siyah)

10. Ruiada - Flowers Series %100 Floş İpek İnce Banyo Duş Kesesi (Siyah)

Banyonuzda profesyonel peeling etkisi yaratacak bir kese arıyorsanız, Ruiada Flowers Series tam size göre! İpek dokusuyla cildi nazikçe arındırır, ölü derilerden kurtulmanızı sağlar ve pürüzsüz bir cilt sunar. Duşta spa keyfi yapmak isteyenler için birebir!

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11. Philips - Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici

11. Philips - Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici

Evde profesyonel epilasyon deneyimi sunan Philips Lumea, yüz, vücut ve hassas bölgelerde kalıcı pürüzsüzlük sağlıyor. Kaş düzeltici hediyesiyle yüz bakımınızı da tamamlayabilirsiniz. Tüylerden uzun süre kurtulmak isteyenler için ideal bir yatırım!

12. L'Oréal Paris - Revitalift Clinical SPF50+ Günlük Yüz Güneş Kremi (50 ml)

12. L'Oréal Paris - Revitalift Clinical SPF50+ Günlük Yüz Güneş Kremi (50 ml)

Güneş koruması ve yaşlanma karşıtı bakım bir arada! L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF50+, yüksek güneş koruma faktörüyle cildi zararlı ışınlardan korurken yaşlanma belirtilerine karşı da savaşır. Hafif yapısıyla günlük kullanım için mükemmel bir güneş kremi!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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