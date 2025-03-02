Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 02.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. L’Oréal Paris - Panorama Hacim Veren Maskara (Siyah)
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2. The Ceel - Biberiye Set
3. L’Oréal Paris - True Match Nude Fondöten Serum (1-2 Rosy Light)
4. La Roche-Posay - Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+
5. Arzum - Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici
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6. Bioderma - Sensibio Foaming Gel (Hassas ve Normal Ciltler için Temizleme Jeli)
7. Cosmed - Atopia Cleansing Oil (Yüz ve Vücut için Temizleme Yağı, 200 ml)
8. NYX Professional Makeup - Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı (04 Apri-Caught)
9. Gillette - Sensor3 Tıraş Makinesi + 6 Yedek Tıraş Bıçağı
10. Ruiada - Flowers Series %100 Floş İpek İnce Banyo Duş Kesesi (Siyah)
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11. Philips - Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici
12. L'Oréal Paris - Revitalift Clinical SPF50+ Günlük Yüz Güneş Kremi (50 ml)
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