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Ramazan’a Özel İndirimlerden En Kullanışlıları Seçtik!

etiket Ramazan’a Özel İndirimlerden En Kullanışlıları Seçtik!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 14:43

Ramazan ayına özel olarak hazırladığımız indirimlerle karşınızdayız! İftarda yemek yapmanızı kolaylaştıracak mutfak aletlerinden, sahurda tüketebileceğiniz besleyici gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler siz değerli okuyucularımız için bu yazıda bir araya getirdik. Ramazan ayının ruhuna uygun, kullanışlı ve ekonomik seçeneklerle dolu bu özel indirimlerden yararlanmanızı tavsiye ederiz. 

Bu içerik 03.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tefal K13204 Manuel Rondo 900 ml Siyah

Tefal K13204 Manuel Rondo 900 ml Siyah

Tefal K13204 Manuel Rondo, keskin bıçakları ve sağlam yapısıyla Ramazan sofralarınızı hazırlarken en büyük yardımcınız olacak! İftara yetişmesi gereken lezzetli yemekler için pratikliğiyle zamandan tasarruf etmenizi sağlarken, mutfaktaki işlerinizi de keyfe dönüştürecek. 

Tefal K13204 Manuel Rondo 900 ml Siyah

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 250gr Teneke kutu x 12 Adet

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 250gr Teneke kutu x 12 Adet

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi, özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden üretilerek gerçek kahve tutkunlarına hitap ediyor. İftardan sonra damağınızda bıraktığı eşsiz aromasıyla kahve keyfinin en güzel halini yaşayın!

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

Braun MultiQuick 9 MQ 9187XLI el mikseri

Braun MultiQuick 9 MQ 9187XLI el mikseri

Braun MultiQuick el mikseri, güçlü 1200 Watt motoru ve Active PowerDrive teknolojili püre çubuğuyla mutfakta hız ve pratikliği bir araya getiriyor! Parçalama, doğrama, karıştırma ve buz kırma gibi fonksiyonlarıyla Ramazan sofralarınızı zahmetsizce hazırlamanıza yardımcı olur. 

Hem iftar hem sahur için zamandan tasarruf edin, mutfağın yıldızı olun! 

Braun MultiQuick 9 MQ 9187XLI el mikseri

Kütahya Porselen Bone Luz Form 27 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Platin

Kütahya Porselen Bone Luz Form 27 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Platin

Kütahya PorselenYemek Takımı, zarif platin detaylarıyla sofralarınıza şıklık katıyor. Estetik ve kaliteyi bir araya getiren bu özel tasarım, misafirlerinizi ağırlarken favoriniz olacak! 

Kullanıcı yorumu;

Çok beğendim, çok zarif❤️

Kütahya Porselen Bone Luz

Malatya Pazarı Murat Palancı Medjoul Hurma Orta-Kırmızı Kilitli Paket A Kalite 500 Gr

Malatya Pazarı Murat Palancı Medjoul Hurma Orta-Kırmızı Kilitli Paket A Kalite 500 Gr

Malatya Pazarı Murat Palancı Medjoul Hurma, A kalite lezzeti ve pratik kırmızı kilitli paketiyle Ramazan’ın vazgeçilmezlerinden! Yumuşacık dokusu ve doğal tatlılığıyla iftar ve sahur sofralarınıza lezzet katacak.

Kullanıcı yorumu;

Yediğim en iyi hurma diyebilirim. Uzun süredir alıyoruz. Şimdiye kadar 10 paket civarı almışımdır.

Malatya Pazarı Murat Palancı Medjoul Hurma

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Fakir Eggy Yumurta Pişirici

Fakir Eggy Yumurta Pişirici

Fakir Eggy Yumurta Pişirici, 500W gücü ve çok yönlü pişirme seçenekleriyle mutfakta pratikliğin yeni favorisi! 8 yumurtayı aynı anda haşlayabilir, 4 yumurtayı kırarak pişirebilir ve 3 farklı kıvamda mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. 

Transparan kapağı sayesinde pişirme sürecini kolayca takip edebilir, sahur ve kahvaltılarınızı zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. 🍳

Fakir Eggy Yumurta Pişirici

Staub Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere

Staub Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere

Özel damla teknolojisi sayesinde balık ve sebzeler için ideal, yumuşak ve narin bir pişirme deneyimi sunar. İncelikli tasarımı ve yavaş ısınan tabanı sayesinde yemeklerinize mükemmel kıvam kazandırırken, mat siyah iç emaye kaplaması sayesinde çıtır ızgara dokusu elde etmek için de uygun. Yanmaz ve yapışmaz yüzeyiyle mutfakta şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor!

Staub Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi, paslanmaz çelik yüzeyi ve hassas ölçüm kapasitesiyle mutfakta en büyük yardımcınız! Dara işlevi, LED ekran, 5 farklı birim dönüştürme ve otomatik kapanma özellikleriyle yemeklerinizi tam kıvamında hazırlamanızı sağlar. Hassas ölçüm gerektiren tariflerde güvenilir sonuçlar elde etmek için ideal!

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Zwilling Cam Saklama Kabı, Dikdörtgen, 600 ml

Zwilling Cam Saklama Kabı, Dikdörtgen, 600 ml

Zwilling Cam Saklama Kabı, 600 ml kapasitesiyle fazla kalan iftar yemeklerinizi taze tutmak için mükemmel bir seçenek! Dikdörtgen şekli sayesinde pratik bir kullanım sunar ve cam malzeme, yiyeceklerinizin doğal aromasını korur. 

Zwilling Cam Saklama Kabı

Eti Lifalif Granola Kuru Vişneli, Kakao Parçacıklı, Fındıklı 200 g

Eti Lifalif Granola Kuru Vişneli, Kakao Parçacıklı, Fındıklı 200 g

Eti Lifalif Granola Kuru Vişneli, Kakao Parçacıklı ve Fındıklı, 200 g’lık pratik paketiyle sahurda tok tutmanıza yardımcı olacak harika bir seçenek! Zengin lif içeriği ve lezzetli karışımıyla, gün boyu enerjik kalmanıza destek olur. Sahurda hafif ama doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal!

Eti Lifalif Granola Kuru Vişneli, Kakao Parçacıklı, Fındıklı 200 g

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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