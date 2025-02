Evde Geçireceğiniz Vakti Keyifli Hale Getirecek Ürün Önerileri

PHILIPS NA350/00 Çift Hazneli Airfryer 3000 Serisi, 9L toplam kapasitesiyle büyük yemek hazırlıkları için mükemmel bir seçenek. İki ayrı haznesi sayesinde aynı anda farklı yemekleri pişirebilirsiniz. Rapid Air Teknolojisi ile %90 daha az yağ kullanarak sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlar. Ayrıca, %70 enerji tasarrufu sağlayarak daha verimli bir pişirme deneyimi sunar.

Kullanıcı yorumu;

Ürünle ilgili ne diyebilirim ki? Spor yapan, bekar erkek için muhteşem bir icat. Büyük tarafta tavuğun her halini, düğer küçük haznede de sebzenin her türlüsünü on numara yapıyor. Sağlıklı beslenmek için mutlaka gerekli bir ürün, aynı durumdaki kişiler düşünmeden alabilir.