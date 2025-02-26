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Evde Geçireceğiniz Vakti Keyifli Hale Getirecek Ürün Önerileri

etiket Evde Geçireceğiniz Vakti Keyifli Hale Getirecek Ürün Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 18:08

Günlük yaşamınızı konforlu bir hale getirecek, yaşam alanlarınıza düzen ve estetik katacak, aynı zamanda sizi içten içe mutlu edecek ürünlerle donatılmış bir ev düşünün. İşte tam da bu düşünceden yola çıkarak, evinizdeki keyfi ikiye katlayabilecek bir dizi ürünü sizler için bir araya getirdik.👇

Bu içerik 26.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Porsima Raks Altın Yaldızlı 6 Kişilik Fincan Seti

Porsima Raks Altın Yaldızlı 6 Kişilik Fincan Seti

Evde kahve keyfi sevenler için Porsima Raks Altın Yaldızlı 6 Kişilik Fincan Seti, şıklığıyla hem göz dolduruyor hem de kahve içme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Zarif altın yaldız detaylarıyla süslenmiş bu fincan seti, misafirlerinize veya kendinize sunacağınız kahveleri daha da özel hale getirecek.

Porsima Raks Altın Yaldızlı 6 Kişilik Fincan Seti

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi, evde kahve keyfini en pratik şekilde yaşamanızı sağlar. 19 bar basınç sistemiyle mükemmel espresso ve lungo deneyimi sunuyor. Düşük enerji tüketim modu sayesinde çevre dostu bir kullanım sağlar. Şık tasarımıyla mutfakta yer kaplamadan, lezzetli kahveler hazırlamak için ideal bir seçenek. 

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Philips HueWCA GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Philips HueWCA GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Philips HueWCA GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası, evinizde mükemmel bir atmosfer yaratmanıza olanak tanır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki Hue uygulaması üzerinden, 10 adede kadar akıllı ampul ekleyebilir ve tek bir düğmeye dokunarak hepsini kolayca kontrol edebilirsiniz. Sıcaktan soğuk ışığa, istediğiniz loş veya parlak seviyeye kadar ışık ayarlarını yaparak her anı özelleştirebilirsiniz. 

Philips HueWCA GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Mulberry Wellsoft Kapşonlu Giyilebilir Tv Battaniyesi unisex Oversize

Mulberry Wellsoft Kapşonlu Giyilebilir Tv Battaniyesi unisex Oversize

Mulberry Wellsoft Kapşonlu Giyilebilir Tv Battaniyesi, unisex ve oversize tasarımıyla hem rahatlık hem de şıklık sunuyor. Yumuşacık kumaşı sayesinde serin akşamların vazgeçilmezi olacak bu battaniye, televizyon izlerken sizi sıcacık tutacak.

Mulberry Wellsoft Kapşonlu Giyilebilir Tv Battaniyesi unisex Over size

Ninja CREAMi 7 in 1 Dondurma Makinesi NC300EU

Ninja CREAMi 7 in 1 Dondurma Makinesi NC300EU

Ninja CREAMi 7 in 1 Dondurma Makinesi ile evde dondurma yapmayı keyifle kolaylaştırabilirsiniz! Dondurma, gelato, milkshake, sorbe, smoothie kaseleri, hafif dondurma ve daha fazlasını yapabileceğiniz 7 farklı program sunuyor. Kullanımı da çok pratik; sadece bazınızı hazırlayıp gece boyunca dondurduktan sonra tek tuşla dondurmanızı yapıp anında keyfini çıkarabilirsiniz.

Ninja CREAMi 7 in 1 Dondurma Makinesi NC300EU

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MANDIOO 2'li Set Beyaz Peluş Boho Dekoratif Kırlent Kılıfı

MANDIOO 2'li Set Beyaz Peluş Boho Dekoratif Kırlent Kılıfı

Ev dekorasyonunda küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratmak isteyenler için MANDIOO 2'li Set Beyaz Peluş Boho Dekoratif Kırlent Kılıfı, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. 40,5 x 40,6 cm boyutlarındaki bu süper yumuşak çizgili kadife yastık kılıfları, boho tarzı ve peluş dokusu ile evinize sıcaklık katacak.

MANDIOO 2'li Set Beyaz Peluş Boho Dekoratif Kırlent Kılıfı

Ekru Cep H2O Humidifier 400ml Ultrasonik Hava Nemlendirici

Ekru Cep H2O Humidifier 400ml Ultrasonik Hava Nemlendirici

Ekru Cep H2O Humidifier Buhar Makinesi, evde ya da ofiste havayı taze tutmak için mükemmel bir seçenek. Ultrasonik teknolojiyle çalışan bu nemlendirici, 400ml su kapasitesiyle uzun süreli kullanım sağlar ve ortamınızdaki havayı nemlendirirken rahatlatıcı bir aroma yayar.

Ekru Cep H2O Humidifier 400ml Ultrasonik Hava Nemlendirici

PHILIPS NA350/00 Çift Hazneli Airfryer 3000 Serisi

PHILIPS NA350/00 Çift Hazneli Airfryer 3000 Serisi

PHILIPS NA350/00 Çift Hazneli Airfryer 3000 Serisi, 9L toplam kapasitesiyle büyük yemek hazırlıkları için mükemmel bir seçenek. İki ayrı haznesi sayesinde aynı anda farklı yemekleri pişirebilirsiniz. Rapid Air Teknolojisi ile %90 daha az yağ kullanarak sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlar. Ayrıca, %70 enerji tasarrufu sağlayarak daha verimli bir pişirme deneyimi sunar.

Kullanıcı yorumu;

Ürünle ilgili ne diyebilirim ki? Spor yapan, bekar erkek için muhteşem bir icat. Büyük tarafta tavuğun her halini, düğer küçük haznede de sebzenin her türlüsünü on numara yapıyor. Sağlıklı beslenmek için mutlaka gerekli bir ürün, aynı durumdaki kişiler düşünmeden alabilir.

PHILIPS NA350/00 Çift Hazneli Airfryer 3000 Serisi

Mudesa MDSKTPC002 Metal Ahşap Duvar Rafı

Mudesa MDSKTPC002 Metal Ahşap Duvar Rafı

Mudesa MDSKTPC002 Metal Ahşap Duvar Rafı, 2 raflı modern tasarımıyla evinize şıklık katacak. Duvara monte edilen bu kitaplık, çalışma odası veya oturma alanınıza hem düzen sağlar hem de şık bir dekoratif unsur oluşturur. 

Mudesa MDSKTPC002 Metal Ahşap Duvar Rafı

Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro 1.5 lt Akıllı Çelik Kettle

Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro 1.5 lt Akıllı Çelik Kettle

Bir düğmeye basarak veya iOS ve Android akıllı telefon üzerinden Mi Home uygulamasıyla kolayca kontrol edilebilen bu su ısıtıcısı, pratik kullanım sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde sıcaklık göstergesine anında erişebilir ve istediğiniz sıcaklık seviyesini tam olarak ayarlayabilirsiniz.

Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro 1.5 lt Akıllı Çelik Kettle

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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