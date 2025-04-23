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22 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

22 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 20:24

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'dan da hissedildi.

İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'dan da hissedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü Silivri olarak açıkladı. Depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi.

Depremde kent genelinde herhangi bir yıkım meydana gelmediği açıklandı.

AFAD, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İstanbul'da 15.12'de kent genelinde hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında binanın 3. katından atlayan adam, otomobilin üzerine düştü.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında binanın 3. katından atlayan adam, otomobilin üzerine düştü.

Balkondan atlayan kişi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CGTN Türk'ün Youtube kanalında 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir' demişti. Üşümezsoy'un dediği deprem nokta atışı şekilde bugün gerçekleşti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CGTN Türk'ün Youtube kanalında 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir' demişti. Üşümezsoy'un dediği deprem nokta atışı şekilde bugün gerçekleşti.

Halk TV'de Ece Üner'in sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, yeni bir deprem olup olmayacağını açıklarken Bilim Kurulu'na sert çıktı.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalananlar zor anlar yaşadı. Paniğe kapılan bir kişi tezgahın üstünden atlayarak iş yerinden çıktı.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalananlar zor anlar yaşadı. Paniğe kapılan bir kişi tezgahın üstünden atlayarak iş yerinden çıktı.

Tezgahtan atladıkları o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan bir baba, 6,2 büyüklüğündeki depreme bebeğini severken yakalandı. O anlar cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan bir baba, 6,2 büyüklüğündeki depreme bebeğini severken yakalandı. O anlar cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.
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Depremlerin ardından ekranlar deprem uzmanlarına ya da bu alanda çalışan akademisyenlere ekranlarını açıyor. Bu ekrandaki uzmanlar ise halka bilgi vermenin yanında diğer uzmanları rakibi gibi görerek bir bilgi yarışına giriyor.

Depremlerin ardından ekranlar deprem uzmanlarına ya da bu alanda çalışan akademisyenlere ekranlarını açıyor. Bu ekrandaki uzmanlar ise halka bilgi vermenin yanında diğer uzmanları rakibi gibi görerek bir bilgi yarışına giriyor.

Asla tek bir görüşün çıkmadığı yayınlarda her uzman fayı da depremi de beklentileri de kişisel yorumuyla harmanlayınca ortaya bir bilgi karmaşası çıkıyor. Bir uzman depremin bittiğini iddia ederken bir diğeri bunun bir başlangıç olduğunu iddia ediyor. 

Her uzmanın farklı yorumu olunca halk da neye ya da kime inanacağını şaşırıyor. Uzmanların birbirinden farklı görüşlerini derledik.

CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için kurulan barikatlara plastik kelepçe takıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, plastik kelepçeleri cebinden çıkardığı pense ile kesti. O anlar kameralara yansıdı.

CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için kurulan barikatlara plastik kelepçe takıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, plastik kelepçeleri cebinden çıkardığı pense ile kesti. O anlar kameralara yansıdı.

CHP'li vekil Mahmut Tanal, önce TIR’a tırmanında daha sonra da barikatlara takılan kelepçeleri kesti.

İstanbul'da art arda yaşanan depremler halka büyük panik yaşattı. Özellikle deprem anında bu panik zaman zaman kameralara da yansıdı. Vali Davut Gül de 151 yaralı tespit edildiğini bu yaralıların depremden panikle kaçmak isteyen kişiler olduğunu dile getirmişti.

İstanbul'da art arda yaşanan depremler halka büyük panik yaşattı. Özellikle deprem anında bu panik zaman zaman kameralara da yansıdı. Vali Davut Gül de 151 yaralı tespit edildiğini bu yaralıların depremden panikle kaçmak isteyen kişiler olduğunu dile getirmişti.

Panikle sokağa kaçanlar arasında bir kişi vardı ki kısa sürede sosyal medyada viral oldu görüntüsüyle.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu (Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin), kentte yaşanan depremler ve sonrasında oluşan panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu (Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin), kentte yaşanan depremler ve sonrasında oluşan panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da şiddetli bir şeklide hissedilen, merkez üssü Silivri olan 6.2'lik deprem ve devamında gelen artçıların ardından toplanan Bilim Kurulu, AKOM'da yaptığı açıklamada önemli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Deprem riskinin hala devam ettiğine dikkat çeken Bilim Kurulu, vatandaşların resmi kurumlardan gelen uyarılara itibar etmesini istedi.

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından GSM operatörlerine isyan edenlere bir isim daha katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, GSM operatörlerine tepki gösterdi.

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından GSM operatörlerine isyan edenlere bir isim daha katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, GSM operatörlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslıhan Kılıç, şunları söyledi:

“Yüzlerce, binlerce TL ödediğimiz operatör şirketleri yine bir afet anında çuvalladı. Ne aramaları açabildim ne de birine ulaşabildim! Ya yıkım olsaydı? 45 dakika sonra anca telefonumu kullanabildim. Altyapınızı güçlendirmeniz için daha ne kadar bekleyeceğiz?! Hepimize geçmiş olsun''

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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayan Şengör, özellikle iki yeri işaret etti. Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Şengör, 'Kanal İstanbul, 8.0 yıkıcılıktaki bölgede. Kanala tsunami gelirse tarumar eder. Kanalın betonu kırılırsa, deniz suyu yeraltı suyuna karışır, facia olur. Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım' dedi.

CHP'nin çağrısıyla 23 Nisan'da Ulus'taki 1.Meclis'te toplanan halk Anıtkabir'e yürümek istemişti. Ancak Valilik,kitleye Keçiören'deki Kalaba Meydanı'nı adres göstermişti.

CHP'nin çağrısıyla 23 Nisan'da Ulus'taki 1.Meclis'te toplanan halk Anıtkabir'e yürümek istemişti. Ancak Valilik,kitleye Keçiören'deki Kalaba Meydanı'nı adres göstermişti.

Uzun uğraşlar sonunda 1.Meclis'te toplanan halka Özgür Özel seslendi. Özel, yaptığı konuşmada halka Anıtkabir'i adres gösterdi ve halk sel olup barikatı yıktı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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